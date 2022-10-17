陸GDP5.5%目標降速為3%？　趙辰昕：Q3明顯回升仍有困難挑戰

▲受疫情封控影響，外媒質疑大陸今年GDP5.5%無法達標（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心今（17日）舉行第一場記者招待會，聚焦大陸能源發展、糧食庫存以及外資營商環境等問題。外媒十分關注中國大陸Q4經濟復甦態勢疲弱，受「動態」清零影響，原本預期GDP5.5％增速是否調降為3%？對此，大陸發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕沒有正面回應。他指出，「從目前掌握的情況看，三季度經濟明顯回升。受國內外環境變化影響，當前經濟發展面臨不少困難和挑戰。

今日出席記者會有發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，發展改革委黨組成員、糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹二十大後中國大陸新發展格局和高質量發展有關情況。

《路透社》現場提問指出，「關於經濟形勢的問題，中國已經進入了四季度，我們看到經濟復甦勢頭還比較疲弱，年初確定的5.5%左右的目標現在看來實現難度比較大，同時由於清零政策短期內不會改變，很多分析師已經把2022年經濟增長的預測調到3%左右，請問對今年的經濟形勢有沒有一個分析？另外黨的二十大以後，會不會出台一些更多穩增長的措施？」

趙辰昕首先指出，今年以來中國經濟月度間雖有波動，但總體延續恢復發展態勢。特別是3、4月份和7月份，受外部環境、疫情、極端天氣等一些超預期因素影響，經濟月度之間有所波動。

他進一步說，隨著各地疫情控制，復產復工後，主要經濟指標不斷恢復，整體保持恢復發展態勢。「從目前掌握的情況看，三季度經濟明顯回升。」

▲大陸發改委坦言，經濟運行中存在困難和挑戰，但更加充滿機遇。（圖／記者任以芳 攝）

從全球範圍看，趙辰昕稱，中國居民消費價格溫和上漲，與全球通脹高企形成鮮明對比，就業形勢總體穩定，國際收支基本平衡，外匯儲備保持在3萬億美元以上。「從多個經濟指標綜合來看，我國經濟的表現依然是突出的。」

話鋒一轉，他也坦言，「中國經濟運行中存在困難和挑戰，但更加充滿機遇。」受國內外環境變化影響，當前經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨不少困難和挑戰。面對超預期因素衝擊影響，中國經濟在較短時間內實現企穩回升，展現出強大的韌性和巨大潛力。

趙辰昕說，中國有14億多人口，有世界上最大規模的中等收入群體，具有超大規模的市場優勢，加上完整的工業體系、完備的產業鏈、日益現代化的基礎設施體系，這些基礎條件為各類企業發展提供了巨大機遇和廣闊的市場空間。

最後他介紹，目前正在沙漠、戈壁、荒漠規劃建設4.5億千瓦的大型風電光伏基地，依據能效標桿水平和基準水平，對重點領域項目進行改造升級；政策性開發性金融工具有力有效地支撐了重點領域基礎設施建設，經濟社會薄弱領域設備更新改造支持力度，能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點設備訂單都在大幅增長。