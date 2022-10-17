動態競爭理論快速展店　藝群醫美集團第11家士林診所開幕

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，藝群醫美集團從台南開始第1家診所，經過25年發展，台北士林診所是藝群醫美集團全國第11家診所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫學美容產業蓬勃發展，台南藝群醫學美容集團第11家分院藝群士林診所，於17日在台北士林行政中心對面開幕，嘉惠台北士林地區愛美民眾。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，台北士林夜市歷經幾年的人潮流失，最近又陸續恢復擁擠人潮，10月份舉辦的2022台北白晝之夜，瞬間有46萬人湧入士林，欣賞藝術家的都市創新及公共空間設計，士林夜市也恢復人潮，藝群醫美集團看準人潮移動的趨勢，加碼投資士林，開設藝群士林診所。

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藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，藝群醫美集團從台南開始第1家診所，然後往台灣各直轄市開設分院，經過25年發展，這是藝群醫美集團全國第11家診所，台北市第4家診所。台北4家分院的位置在台北車站、台北東區、內湖捷運站與士林行政中心，形成棋盤方格，可以充分服務每個不同區域的客群，有點類似連鎖便利商店的概念，把診所開到民眾住家的巷子口，進行點線面的展店擴張，涵蓋台北市區。

王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有11家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，分布在台北、台中、台南與高雄等直轄市的人口稠密區，Dr.藝群保養品也在全國1300家的寶雅、屈臣氏、康是美等美妝通路獲得銷售佳績。

王正坤醫師表示，藝群醫美集團採用管理學的各種理論進行經營管理，COVID-19疫情期間更是逆勢擴張快速展店。在「動態競爭理論」的架構之下，每家企業的競爭優勢不會永遠存在，經過幾年之後，總是會被對手追趕。台灣台積電的晶圓代工獨步全球，現在也面臨美國與韓國企業的快速追趕，因此台積電必須持續努力創造領先的技術。動態競爭理論就是辨識競爭對手、預測競爭對手的行動與回應，讓企業面對快速變動的環境，產生最好的營運策略。

王正坤醫師於1997年出版個人生涯第一本醫學美容雷射與除皺注射書籍，目前台灣醫學美容蓬勃發展，市場出現數千家醫美診所，全國醫美診所都在同一個市場競爭，也擁有類似的資源。在醫美紅海市場當中，「快速展店」變成一項優勢能力。王正坤醫師表示，藝群醫美集團的快速展店策略，是以最近的距離來貼近顧客，並且舉辦大量的醫學教育課程來培訓醫師，豐富醫師人力資源，供應各分院的醫師人力。診所謹守醫療核心價值，落實誠信文化，事先告知醫美副作用，保護病人安全，簽署知情同意書，用心完成每個細節，自然可以在醫美產業的動態競爭當中脫穎而出。