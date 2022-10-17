滴管標示與實際容量不符　精神病藥「普利思妥內服液」回收1萬瓶

▲"皇佳" 普利思妥內服液1毫克/毫升。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（17）日發布藥品回收警訊，皇佳化學製藥股份有限公司製造的精神疾病用藥「"皇佳" 普利思妥內服液1毫克/毫升」，部分藥品遭醫院通報滴管與實際容量標示不符，請廠商調查後，發現有3批號、約1萬瓶藥品須回收。食藥署科長洪國登表示，該藥品健保用藥一年快6千瓶，市面上有許多替代用藥，患者無需擔心斷藥。

食藥署公佈資料顯示，「普利思妥內服液」主成份為RISPERIDONE，主要用於思覺失調症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性、躁動或精神病症狀、行為障礙和其他破壞性行為障礙、兒童及青少年自閉症之躁動症狀，切勿自行任意停藥。

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洪國登提到，該藥品內附量杯蓋與可抽取藥品的滴管，滴管容量標註1.5 c.c.，但實際抽取量卻只有1 c.c.，劑量不足恐導致症狀控制不佳。由於該滴管是與其他業者購買，食藥署也請廠商自主調查，發現P2S68、N5S56、U3H36使用到該滴管，已要求廠商應於111年11月5日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。