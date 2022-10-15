崁頂環保共融公園正式啟用　全台首座自行車噴泉亮相

▲崁頂環保共融公園啟用。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

崁頂環保共融公園於14日由縣長潘孟安主持剪綵儀式正式啟用，這座以環保為主題的共融公園，有「太陽、地球、月亮」夢幻組合主題遊具，全台首座自行車噴泉、刺激趣味的雙軌滑索，吸睛的毛豆造型太陽能座椅點綴，為屏東增添了一處驚嘆號！



園區以童話繪本的風格呈現，將太陽、地球、月亮擬人化，塑造可愛且容易親近的環保星球銀河系氛圍，有著太陽與月亮共同守護純淨地球的寓意，「太陽」內部有色彩豐富的攀爬天網供親子探險，「地球」入口設置了高低踩樁，星球之間以繩編網橋串聯象徵銀河，「月亮」則是專為學齡前孩童設計，提升幼兒在公共空間的遊戲安全性。

園區的中央「愛的魔力自行車噴泉」是藉由七彩自行車的動力驅動圓形廣場中央的噴泉，踩踏越快，噴泉越高，日間消暑也可增加親子互動，夜間燈光效果呈現浪漫風情，水採全回收循環使用。

28米長的雙軌滑索有座椅型、握柄型，提供不同能力的人挑戰，象徵精神地標的「環保標章轉轉樂」具有寓教於樂的遊憩體驗。結合在地毛豆特產和節能LED燈具的毛豆造型太陽能座椅，象徵了屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果。天然木製野趣設施及木屑、碎石鋪面，亦皆為以環保為出發點的創意設施。



縣長潘孟安表示，蓋公園不僅僅要求共融，還要一鄉一特色，落實兒童表意權讓孩子設計自己想要的公園，像是運用象徵了屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果「太陽能發電毛豆座椅」勾勒出屏東特有品牌的DNA，美輪美奐公園啟用，老少皆宜、日夜皆可遊玩。