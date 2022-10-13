是否回鍋再選立委？　潘孟安首度表態「有一點在想」

▲林郁虹議員詢問潘孟安縣長是否回任選立法委員 。（圖／翻拍議會提供畫面）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安即將卸任，下一步想怎麼走？縣議員林郁虹今(13)日在縣議會總質詢對此詢問他是否要回去選立法委員；潘縣長首度公開表態「有一點在想」，還稱「最近很多人把初選恩怨拉到那個，很不該」，但隨即又說還是想要休息，他的發言也引發諸多聯想，地方政壇人士揣測，綠營縣長初選裂痕，恐牽引明年立委初選。

屏東縣議會今天進行總質詢，議員林郁虹詢問即將卸任的潘孟安有沒有想要回去選立法委員、為屏東人發聲？

潘孟安表示，本來想休息，但最近有很多人把初選恩怨拉到「那個」，他認為這很不該，所以「有一點在想」，他還強調，這是他首次這樣表態，但隨即又說，其實是想休息比較多，他從基層鄉代到現在整整29年，要休息一下。

據悉，潘孟安在會後接受媒體詢問是否真的想要選立委；他則回答，很謝謝議員的關心，不是鼓勵他到台北就是選立委，但他不改初衷，還是想要休息，每個人有每個人的想法，政治發展不是終生的，該休息還是要休息。

而當談到他在回覆議員時所提及的「初選恩怨」時，潘縣長說，最近坊間都在傳，選舉應該回歸常態，惡意的攻擊或負面操作都沒有必要，政策端牛肉才是真的。

潘縣長對「初選恩怨」產生效應說法很保守，但政壇人士已嗅到事情不單純，指民進黨針對2024立委選舉將在明年舉行黨內初選，潘在此時提及該事，似乎意有所指。