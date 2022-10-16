遠東科大新市全民運動中心　全國首辦新現代五項科技運動會

▲遠東樂齡大學樂齡班的84歲蔡黃玉英體驗「VR槍戰射擊設備」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

虛擬運動已是國際奧會推動的數位政策之一，為了強化國內數位應用，我國數位發展部數位產業署與教育部體育署，共同推動新現代五項科技運動會，目前在全台13處全民運動中心陸續展開。

位於遠東科技大學的『新市全民運動中心』，15日舉辦全國首場2022新現代五項科技運動會，以「VR槍戰射擊設備」之「搶救人質」為主要比賽項目，並區分為一般組、親子幼幼組及168歲樂活銀髮組，吸引許多民眾組隊參賽，遠東科大多媒體與遊戲發展管理系選手羅聖旻、張鈞傑，最後奪得雙人組冠軍，並獲頒1萬元獎金。將於10月代表學校參與本月29、30兩日的全國總決賽。

這場比賽特別的是，樂活銀髮組，只要3~5位參賽隊員其中一位65歲以上，且年齡總和大於168歲，即可線上報名參加。遠東科技大學王榮聖校長表示，新市全民運動中心成立兩個月來，已經有超過3萬人次民眾使用運動設施。而新現代五項科技運動會VR運動設備營運四週來，也已經超過3千人次來體驗。新市運動中心除了有實體的羽球、籃球、桌球、健身及各項體適能實體運動設施以外，此次引進虛擬實境「VR槍戰射擊設備」，就是希望新市全民運動中心能成為兼具實體與虛擬運動的場館。

▲遠東科技大學學生與智財局洪淑敏局長合影。

遠東科大多媒體與遊戲發展管理系蕭慧德主任說，遠科大不斷培育出許多優秀電競選手及電競教練，這幾年多媒體遊戲發展管理系也陸續建置虛擬運動場，耗資六百萬元成立元宇宙實驗室，因應政府推動新現代五項科技運動，遠東科大除了開放全民(青少年、中壯年、熟齡族)一起來體驗虛擬運動，也希望能培育出更多兼具元宇宙VR虛擬實境及AR擴增實境的專業技術人才。

值得一提的是，此次參與VR虛擬遊戲運動的社區長者都說，當他們體驗過VR和AR遊戲後才恍然大悟，原來孩子們會被虛擬遊戲黏住不是沒原因，因為實在是太好玩了。他們說，帶領樂齡班學員的教練，在課程中都會鼓勵老人不是因為年老就要停止玩樂，而是因為停止玩樂才會變老，這句話說得真有道理。新市全民運動中心引進的四座VR機台，除了平日課後提供學生娛樂健身，也利用夜間舉辦「星光電競賽」，呼籲錯過「2022新現代五項科技運動會」的朋友，月底前趕緊組隊到新市全民運動中心參賽競爭週冠軍拿獎金。