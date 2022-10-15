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他買股票一忘15年！接通知「暴漲50倍」爽炸：突然有了這麼多錢

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州一名陳姓男子忘記自己曾在15年前，花費1萬元人民幣（約新台幣4.45萬元）買過股票，近期被客戶經理發現後聯繫，該股票已漲至50萬元人民幣（與新台幣223萬元），大漲了50倍。當時，浙商證券聯繫陳男時，他一度不相信此事，「沒想到自己突然有這麼多錢。」

據《浙江台州交通廣播》報導，浙商證券天台營業部客戶經理近日排查帳戶訊息時，意外發現客戶陳男的帳戶資訊非常舊，投資又有大比例盈利，因此當時他們推斷陳姓男子應該是把這個帳戶給遺忘了。

浙商證券天台營業部指出，陳男2008年開戶後就忘了這回事，十幾年該帳戶一直沒有動過 。營業部聯繫到陳男時，他一度不相信此事，確定後相當驚喜，陳男表示，自己也沒想到突然有這麼多錢，非常感謝工作人員。

浙商證券天台營業部表示，根據監管部門要求，證券公司每年都要進行合規管理有效性、反洗錢、適當性管理等工作自查，因此發現陳男的帳戶留存資料長期沒有更新，兩年一次的風險測評早已過期、職業等資訊也不符合規範。營業部嘗試主動聯繫對方更新資料，但發現其留存的手機號碼已經失效。

▲▼男子遺忘15年股票已從1萬漲成50萬。（圖／翻攝自影片）

▲男子遺忘15年股票，大漲50倍。（圖／翻攝自影片）

浙商證券天台營業部表示，「後來我們在帳戶二次排查中發現，這位陳先生的帳戶有大幅盈利，但是又長期沒有交易，才會判斷他應該是忘記他的帳戶了。」

網友看後熱議，有網民羨慕表示，「期待這種遺忘」。但還有大部分網友點出，「1萬（人民幣，下同）變50萬的少，50萬變1萬的多」、「行情不好時常有這種新聞，不要上當亂炒股」、「笑死了，這是勸人去炒股？廣告水準不錯」、「又到了一年一度種韭菜的季節」。

此前，據《中國基金報》報導，2021年有一名遼寧大連大媽，花5萬炒股忘密碼，13年後已變成500萬，當時她聽到消息還震驚到站不穩，所幸證券公司員工攙扶。

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