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台灣「珍奶界勞斯萊斯」征服橘高校！一杯200元規格超頂級

▲▼橘高校。（圖／翻攝臉書／中華文化總會）

▲橘高校學生在台灣吃了許多美食。（圖／翻攝臉書／中華文化總會）

記者柯振中／綜合報導

日本「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部受邀來台，參加國慶演出，期間嚐遍了由「中華文化總會」精心準備的台灣美食。而在提供的餐點當中，有一款號稱「珍奶界勞斯萊斯」之稱的圓山圓珍奶，一杯售價200元，更曾被譽為台灣第一珍奶。

中華文化總會日前表示，為了招待橘高校的同學，特地準備了許多在地的台灣美食，除了有圓山大飯店、凱薩大飯店精心準備的料理，更有鼎泰豐的小籠包，以及「珍珠奶茶」等甜點飲料，其中最為高級的一款，就是圓山大飯店的珍奶。而為了怕橘高校的學生一天喝一杯珍奶會太膩，中華文化總會還特地準備豆花，讓學生們能夠選擇。

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▲▼橘高校。（圖／翻攝臉書／中華文化總會）

▲圓山圓珍奶號稱「珍奶界勞斯萊斯」。（圖／翻攝臉書／中華文化總會）

根據臉書「bubble rater 珍奶評鑑」的評分，圓山大飯店的「圓山圓珍奶」具備了所有必備條件，無論是珍珠彈性、奶茶濃度以及甜度等，都無可挑剔，在眾多競爭者當中脫穎而出，成為台灣珍奶的第一名。

圓山大飯店的珍奶原來並沒有對外販售，只有住宿的房客能夠享用，沒想到因為太過好喝，有許多民眾到了飯店，指定要喝上一杯，從此以後成了圓山大飯店的招牌之一。

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