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投訴珍珠太軟被嗆！工程師搬論文理論　消保官調解「賠飲料3杯」

▲▼手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（圖／pexels）
▲新竹一名工程師不滿珍珠軟爛向店家反映還被嗆，查找論文佐證一狀告向消保官。（示意圖／pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名高級工程師不滿買到的珍珠奶茶「珍珠軟爛」，向店家反映後被回嗆，向消保官投訴，甚至找出論文佐證「珍珠有問題」，最後經消保官調解，要求店家「賠3杯飲料」才化解糾紛。

新竹縣消保官靳邦忠表示，經與衛生局聯合調查，對於消費者指稱珍珠軟爛的情況，店家在標示上確實未盡明確，因此縣府將加強監督業者產品標示及食品衛生管理。

據了解，這名投訴「珍珠太軟爛」的留美歸國工程師，是在竹北嘉興路上一間連鎖茶飲店點了一杯60元的珍珠奶茶，他描述軟爛口感「每一顆珍珠都是破裂的，根本不像一般大眾普世認定的標準珍珠、沒有Q彈口感」，懷疑店家用了隔夜的珍珠，於是打電話向飲料店投訴。

工程師遲遲未等到店家回電，氣得直接衝去理論，卻反被店家嗆聲「我們家的珍珠就是偏軟爛，那是你自己口感問題，我們珍珠沒有問題，我們也不會退費，你以後大可以不用來我們的店裡消費」。

工程師則認為，自己已經付了應有的代價，產品出了問題，有權要求合理解釋，結果店家不僅不解釋、退費，還要踐踏消費者尊嚴，憤而查找相關食品研究論文，要為軟爛珍珠「驗明正身」。

業者向消保官喊冤「食材都是由中央廚房統一配送，產品控管都有一定的程序」，同時解釋，自家的珍珠的確口感較市售的鬆軟，這也是他們的特色，認為工程師的不當指控，已造成他們困擾。

工程師則堅持「既然標榜珍珠奶茶，珍珠就必須有Q彈感，如此軟爛就不該叫珍珠奶茶」還表示要的不是賠償，「是店家廣告標示不實、應該檢討」。

對此，新竹縣衛生局表示，目前並無任何法規要求「珍珠軟Q程度需做標示」，且「軟爛感覺」涉及個人主觀，主管機關更無從介入，現階段只能針對是否為隔夜珍珠加強稽查。

雙方爭執不下，公說公有理，最後由消保官靳邦忠拍板發話，兩邊各打50打板，先向工程師曉以大義「你也算是個高級知識分子，花一個月的時間這樣爭取值得嗎」，另要求店家3天內補償消費者3杯同等值產品，雙方才終於歇火。

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