美國會暴動未公開影片首曝光！　裴洛西「躲5小時」狂打電話討救兵

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登勝選後引發川普陣營強烈不滿，部分激進「川粉」於2021年1月6日強行闖入國會大廈，試圖阻止選舉結果認證程序，騷亂中有5人死亡。眾議院調查特別委員會在最新一場公開聽證會中公布新影片，其中眾院議長裴洛西在國會遇襲時被困將近5小時，忙著四處打電話討救兵，試圖控制局勢。

▲美眾議院特別委員會13日召開聽證會，其中公布一段新影片顯示眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和黨內同僚狂打電話搬救兵。（圖／路透，下同）

綜合CNN等外媒報導，美國聯邦眾議院去年組成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，迄今陸續召開多場公開聽證會以利調查。然而，委員會在13日的最新一場聽證會上播放一段未曾公開的新影片，其中包含眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等人被緊急疏散到距離國會大廈以南2英里的美國陸軍基地。

影片中的裴洛西在基地中對國會同僚們表示，「一定要有辦法讓民眾保持對政府運作的安全感或信心，相信真的能選出美國總統。」她和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）狂打電話找救兵，試圖讓國民警衛隊前往國會大廈。舒默心煩意亂地對裴洛西說，「我要打電話給該死的（國防部）部長。」還打給當時的陸軍部長麥卡錫表示，「拜託你，整個國會大廈都被橫掃了。」

▲裴洛西與舒默打電話向地方州長尋求協助。（圖／路透）

《衛報》指出，由於時任總統川普的不作為，國民警衛隊延遲了數小時才進行部署。影片中有人宣布一個震驚的消息稱，還在國會裡的眾議員已經開始戴上防毒面具準備突圍，裴洛西聞言先是要求那人再說一次，才對著另一名民主黨領袖說，「你相信嗎？」她似乎意識到事情的嚴重性。

裴洛西的幕僚長後來告訴她，美國特勤局已經勸阻川普前往國會大廈與支持者見面。裴洛西滿臉嚴肅地回應，「如果他來了，我會一拳把他打出去…我會進監獄，但我會很開心。」她後來打給時任副總統彭斯（Mike Pence）說，「我擔心你在國會大廈裡（會有危險），不要讓任何人知道你在哪裡。」

▲當裴洛西被告知國會大廈內部的議員戴起防毒面罩，準備應對催淚瓦斯攻擊時幾乎不敢置信，還問旁邊的同僚說「你相信嗎？」

裴洛西也打電話給時任代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen），要求他說服川普發表聲明，讓支持者離開國會大廈，「他們剛才打破窗戶或類似的各種事情…他們說有人中彈了。這太可怕了，而這都是在美國總統（川普）的慫恿下。」舒默也對著電話那頭直呼，為何羅森不請川普公開叫支持者回家，「司法部長先生，你的執法職責呢？」

《衛報》稱，在整段影片中，裴洛西保持著鎮定，她敦促羅森時幾乎沒有刻意提高音量，在尋求彭斯和川普內閣官員等人的幫助之下，試圖找到讓參、眾議院重新開會完成選舉結果認證的方式。最終，直到1月6日當天晚上國會大廈才完成清場，國會工作得以恢復，並重新召開會議。

報導指出，特別委員會的成員們13日也投票一致通過，決定向川普發出傳票，傳喚他出面作證。不過，考量時間限制和潛在的法律阻力，此舉也可能只是一種「象徵性姿態」。

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