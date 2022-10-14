「5星座」事業財運大翻身！專家：加薪、中獎一路旺到年底

▲有5大星座在事業、財運都很暢旺，可以一路順利到年底。(示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

今年已經過了3/4，時序來到了最後一季，你滿意今年自己的財運、事業表現嗎？塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書粉專的運勢專欄中，分析了財運事業會一路旺到年底的「5大星座」。他提醒可以參考自己的太陽、上升星座，如果有順利上榜，請別忘了先感激你自已的努力不懈，再感激上天的機運以及身邊的人，畢竟成功是需要天時地利人和的。

第五名、白羊座

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年底前，逆行火星使白羊座的能量滿溢，工作方面，會比以往更加充滿活力，不但能順利解決工作挑戰，且能創造佳績。面對工作不畏艱難又熱情的模樣，連帶的也鼓舞著你的同事，引領工作團隊都進入絕佳狀態。

金錢方面，新月日食在白羊座的資源宮位，該星座的朋友們，很容易獲得來自他人贈與的財產，像是投資紅利、業績獎金、傭金版稅的部分，也有機會還清負債。建議這段時間盡情享受工作，日後它會以不曾預料的方式，為白羊座送上大禮！

第四名、水瓶座

年底前，新月日食在水瓶座的事業宮位，加上逆行火星在創意宮位的力量，工作方面，會為水瓶座帶來靈感與源源不絕的創意，對於從事以創作為主工作的水瓶座朋友來說，這段時期是你累積過往能量、展示想法與獲得成果的時刻。

提醒最近面對新邀約上門，水瓶座不要一下就拒絕、或是可檢視過去未被採納的提案或創意，你會對此產生新的想法，而這些邀約以及創意提案，很有可能為你帶來你未曾預料過的薪資調幅。

第三名、雙子座

年底前，新月日食在雙子座的工作宮位，這是一個讓自己發光發熱的絕佳時機。如果是服務於公司行號的雙子座，過往所累積的工作實力與能言善道的溝通能力，將會將雙子座的事業推上高峰。

艾菲爾老師建議雙子座的朋友，在這段期間請繼續保持自己在職場上的行事風格，直到機會來臨，當時機對了，就儘管登上屬於你的舞台吧！

第二名、天秤座

年底前，新月日食與滿月日食的能量，分別在天秤座的財帛宮位以及資源宮位，這組屬於金錢的能量貫穿天秤座從現在到年底的財運，包括正財收入與偏財，都會有不小的進帳。

建議在到年底的這段時期，在財運向天秤座朋友敲門之前，請繼續學習進修、提升自己的生財技能，未來將會感激現在自己做的所有努力的！

第一名、天蠍座

年底前，新月日食發生在天蠍座的命宮，加上吉星金星同時也在這裡，工作方面，天蠍座朋友有機會重拾工作熱情，或是有機會調動到其他單位，引領你用不同以及更寬廣的角度，來看待讓你覺得已經有些倦怠的工作。

提醒或者近期內有計劃轉職的天蠍座，接下來很有機會轉調到你心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。但建議可以利用此時回頭檢視過往的工作成果，把握蛻變機會，才能看準方向，持續前進。

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