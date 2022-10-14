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橘色惡魔在台美食清單曝光！「橘高校特餐」還指定麥當勞糖醋醬

▲▼橘色惡魔在台美食清單曝光！文化總會公開「橘高校特餐」。（圖／文化總會）

▲橘色惡魔在台6天美食清單曝光！文化總會公開「橘高校特餐」。（圖／文化總會）

記者林育綾／綜合報導

「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部在國慶大會演出讓全台沸騰，即使學生們離台返日後仍然話題不斷。文化總會表示收到許多網友頻頻私訊詢問，昨特地在臉書分享「橘高校特餐」，公開6天招待橘色惡魔的宵夜點心，除了必吃的鼎泰豐小籠包、珍珠奶茶外，還有台大公館藍家割包受到好評；另外由於日本麥當勞沒有糖醋醬，也被同學們指定點來吃！

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

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▲「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部在國慶大會演出，引發全台沸騰！（圖／記者周宸亘攝）

「橘色惡魔」在台掀起「橘色旋風」！今年在國慶籌備委員會、文化總會、日台交流協會、橘高校師生家長的通力合作下，歷經半年的發想、邀請、籌備和多方協調，促成日本京都橘高校吹奏部成立以來，首度來台參與國慶表演。國慶典禮轉播在橘高校登場時，達到瀏覽人數的高點，且連續10多分鐘居高不下；而橘高校演出的影片，在蔡英文總統及文化總會的社群平台上架後，更成為發燒影片，累積破百萬觀眾瀏覽。

文化總會也表示​，很多「吃貨」級粉絲，頻頻私訊小編詢問「橘色惡魔」來台灣飲食的餐點有哪些，因此昨13日在臉書發文公開「橘高校特餐」，還說「邁擱問啊！宵夜點心菜單，全部一次全部公布給大家。不過，貼心小提醒，本文不適合飲食控制人士在宵夜時段閱讀。」

其中接風晚宴在台北圓山大飯店，享用台式炸雞、古早味排骨酥、清蒸石斑魚、海鮮炒米粉、燉雞湯、紅豆鬆糕；隔日早餐為日式早餐(白飯/海苔/味噌湯等)及港式點心。

接著為了就近接待吹奏部同學參與國慶預演及演出，3晚入住台北凱撒大飯店時，餐點包括糖醋排骨、鳳梨酥等台灣美食，飯店還特地準備濃郁香醇的養生雞湯，讓她們營養滿點、元氣滿滿，同學們也嘴甜高喊「我們在台灣很開心！」

▲▼橘色惡魔在台美食清單曝光！文化總會公開「橘高校特餐」。（圖／文化總會）

▲▼總統蔡英文贈送圓山大飯店珍奶、萬華樂福古早味蛋糕。（圖／文化總會）

▲▼橘色惡魔在台美食清單曝光！文化總會公開「橘高校特餐」。（圖／文化總會）

另文化總會會長、總統蔡英文贈送圓山大飯店珍奶，包括Sharetea歇腳亭、50嵐、烏弄UNOCHA、春水堂 Chun Shui Tang等品牌；還有萬華古早味樂福蛋糕。

餐點中還有台大公館藍家割包(半瘦半肥)、玉米排骨湯，同學們表示這個「台式漢堡」非常好吃，文總還透露「至於加不加香菜？我們非常掙扎，加了怕有同學不敢吃，沒加好像少一味，各位網友覺得要加香菜嗎？」

▲日本沒有麥當勞糖醋醬，橘高校同學也指定想吃。（示意圖／業者提供）

特別的是由於日本麥當勞沒有糖醋醬，橘高校同學們表示很想嚐嚐，所以也點了麥克雞塊餐。而經典的鼎泰豐小籠包，還附贈總統府環保提袋，同學們開心說要帶回去每天裝便當。

其他還有鴉片粉圓的豆花、台式飯糰，替運動消耗量超大的同學們補充足夠的營養和活力。農產部分還有台灣香蕉，讓橘色惡魔直誇台灣的香蕉很香、很甜，也許願下次要趁芒果產季來台灣吃芒果冰。

網友看了也紛紛說「有一種餓，是台灣人覺得你餓！#台灣阿嬤精神」、「公館藍家刈包/玉米排骨湯 讚！身為公館人覺得驕傲」、「謝謝文總及所有工作人員！下次再來要環島吃透透啦！讓我們把台灣人的阿嬤精神好好展現一番」、「謝謝文總熱情接待客人，以身為台灣人為榮」、「這種阿嬤的餵食法，要胖3公斤了吧」、「希望他們都狠滿意台灣的美食～謝謝橘高校同學們」、「滿滿可愛的笑容！歡迎再來台灣！」

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