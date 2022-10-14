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假藉按摩解便秘非禮女教友　牧師爺爺淫行曝光：已跟上帝懺悔

▲職場性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

▲被暱稱「爺爺」的8旬老牧師，竟要女教友到家裡為他按摩還仗勢非禮。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃哲民／台北報導

北市1名被暱稱「爺爺」的8旬饒姓牧師，2016年間任職校園福音團契要職時，自稱年邁需要照顧，要求2位年輕女教友分別到他家為他按摩解便秘，卻故意露毛甚至露鳥要2人摸，其中1女提告後，饒男被判刑定讞並賠償60萬元，另1女看到新聞報導才驚覺自己也受害、提告揭發，饒男到案認罪聲稱「已跟上帝懺悔」，台北地院依9個利用權勢猥褻罪合併判他10月徒刑，得易科罰金30萬元，可上訴。

饒男於犯案時所任職的校園福音團契，號稱全台人數最多的基督教學生團體，饒男身為高階神職人員、形象德高望重，許多教友視他為心靈導師，年輕學生更暱稱他「爺爺」，饒男還擔任團契董事、執委會主席等要職，不料他卻瞞著同住的妻子叫年輕女教友到府提供按摩服務，更趁機輕薄。

判決指出，2016年9月間，饒男自稱年邁腸胃不好易便秘，要1位當時正在教會實習的女教友，每周到家裡替他按摩，但饒男不安分，總是要女方按摩時往下面一點，已經碰觸陰毛還不滿足，女教友為了實習成績強忍噁心與憤怒，不料饒男最後竟脫褲露鳥要她摸一摸。

女教友一再抗拒，拗不過饒男權威，被迫隔著饒男命根子2公分繞圈胡亂按摩幾下交差，趕緊找理由落跑，事後提告，饒男到案認罪，一審被依3個利用權勢猥褻罪合併判刑8月、得易科罰金24萬元，沒上訴而定讞，饒男另被判賠60萬元，也已確定。

本案受害人是1位虔信基督的女大生，受害時間和前1位女教友重疊，她當時因關心饒男的腸胃與便秘問題，也到饒家照顧饒男，不但碰到和前1位女教友相同遭遇，饒男還對她親親抱抱，她看待饒男夫妻是爺爺奶奶，對饒男的舉動不以為意，直到2020年看到饒男性侵前1位女教友被判刑的新聞報導，才驚覺也遭饒男非禮，憤而提告揭發。

饒男於2019年間已被教會解除所有職務，饒男也公開聲明悔過道歉「我做了嚴重得罪人、得罪神的事，不只是性騷擾，我更是犯了對罪不自知的麻痺，不只是不儆醒，我更是無知又自大地忽視了上帝多次的提醒；我使主的名蒙羞，我傷害了姊妹，使校園團契和眾教會受到嚴重的虧損。我以不配和無比愧疚的心，向大家坦承我所犯的錯。」

本案挨告後，饒男認罪自稱「已跟上帝懺悔」，並賠償女大生100多萬元，北檢起初以罪證不足為由不起訴，經高檢發回續查後起訴饒男涉犯9次利用權勢猥褻罪嫌，北院將饒男所犯9罪合併判刑10月、得易科罰金30萬元，可上訴。

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