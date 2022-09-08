台中警查獲8把長短槍　軍武控購物網站買槍...零件不合還自己改

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方為淨化選前治安，8月20日至9月2日14天執行肅槍專案，結果查獲4件、4人、各式改造長短槍枝8枝及毒品，有人利用修車廠作掩護改槍、有人四處借住友人家躲避查緝，其中逮捕1件毒品交易時，驚見運毒者是台灣人，背後藥頭老闆則是越南籍男子「阿貴」，目前正全力追緝中。

在南投竹山經營汽車修理廠的42歲朱姓男子，利用修車廠作掩護，工作之餘，使用砂輪機、電鑽、車床等工具，私自改造槍械，查獲包括90手槍、衝鋒槍、霰彈槍、模擬槍及步槍各1枝，另有槍機半成品、撞針等，各式子彈21發，朱嫌辯稱改槍純粹是興趣，槍枝只是收藏。

住在台中后里的50歲李姓男子，透過綽號「大摳仔」男子向另一男子以13萬元購得改造手槍1枝、15顆子彈，警方在住處搜到後，發現槍枝擊發功能正常，有殺傷力。

住在南投埔里的28歲張姓男子，四處借住友人家改造槍枝，每次住的時間都不長，每當警方準備攻堅時，人就跑了，這次借住在名間友人的鐵皮屋，警方全天候掌控，所幸在搬離前及時逮人，在張嫌手提袋查獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、子彈31顆。

張嫌坦承子彈是以6000元向綽號「大冠」男子購得，手槍是在露天網站以1萬2千元購買，如果槍枝零件不合用，還會自行利用剉刀、螺絲起子等工具修改，張辯稱改槍技術是看網路影片學習。

住在台中烏日的43歲陳姓男子，和藥腳約好毒品交易時間地點後，當場被警方逮捕，警方並在陳嫌家搜出改造手槍1枝、子彈15顆，陳嫌坦承槍枝是綽號「阿兩」的男子欠債，暫以槍彈作抵押品；至於毒品來源，背後藥頭闆竟是綽號「阿貴」的越南籍男子供應，警方正全力追緝阿貴到案。

警方訊問後，將4人依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，至於槍枝是否具有殺傷力，已移請刑事局進行鑑定。

台中警方表示，年底九合一選舉將屆，淨化選前社會治安是首要工作，將持續秉持「槍械零容忍」決心，全力查緝各式非法槍械及掃蕩改造槍械工廠，遏止非法槍枝流入市面，防範幫派分子擁槍自重，務求治安平穩，選舉在公平、順利下完成。