　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警查獲8把長短槍　軍武控購物網站買槍...零件不合還自己改

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方為淨化選前治安，8月20日至9月2日14天執行肅槍專案，結果查獲4件、4人、各式改造長短槍枝8枝及毒品，有人利用修車廠作掩護改槍、有人四處借住友人家躲避查緝，其中逮捕1件毒品交易時，驚見運毒者是台灣人，背後藥頭老闆則是越南籍男子「阿貴」，目前正全力追緝中。

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

在南投竹山經營汽車修理廠的42歲朱姓男子，利用修車廠作掩護，工作之餘，使用砂輪機、電鑽、車床等工具，私自改造槍械，查獲包括90手槍、衝鋒槍、霰彈槍、模擬槍及步槍各1枝，另有槍機半成品、撞針等，各式子彈21發，朱嫌辯稱改槍純粹是興趣，槍枝只是收藏。

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

住在台中后里的50歲李姓男子，透過綽號「大摳仔」男子向另一男子以13萬元購得改造手槍1枝、15顆子彈，警方在住處搜到後，發現槍枝擊發功能正常，有殺傷力。

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

住在南投埔里的28歲張姓男子，四處借住友人家改造槍枝，每次住的時間都不長，每當警方準備攻堅時，人就跑了，這次借住在名間友人的鐵皮屋，警方全天候掌控，所幸在搬離前及時逮人，在張嫌手提袋查獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、子彈31顆。

▲▼台中警方為淨化選前治安，逮捕4人、查獲8枝改造長短槍。（圖／民眾提供，下同）

張嫌坦承子彈是以6000元向綽號「大冠」男子購得，手槍是在露天網站以1萬2千元購買，如果槍枝零件不合用，還會自行利用剉刀、螺絲起子等工具修改，張辯稱改槍技術是看網路影片學習。

住在台中烏日的43歲陳姓男子，和藥腳約好毒品交易時間地點後，當場被警方逮捕，警方並在陳嫌家搜出改造手槍1枝、子彈15顆，陳嫌坦承槍枝是綽號「阿兩」的男子欠債，暫以槍彈作抵押品；至於毒品來源，背後藥頭闆竟是綽號「阿貴」的越南籍男子供應，警方正全力追緝阿貴到案。

警方訊問後，將4人依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，至於槍枝是否具有殺傷力，已移請刑事局進行鑑定。

台中警方表示，年底九合一選舉將屆，淨化選前社會治安是首要工作，將持續秉持「槍械零容忍」決心，全力查緝各式非法槍械及掃蕩改造槍械工廠，遏止非法槍枝流入市面，防範幫派分子擁槍自重，務求治安平穩，選舉在公平、順利下完成。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
恐怖開槍影片曝！重慶北路上擋車射擊　女駕駛嚇瘋
陸21歲妹吃海底撈當場喪命！　店家暫停營業
快訊／台新銀違反銀行法　遭金管會重罰1000萬
搶便宜！　iPhone 13現省4500元
女遊客浮潛被鯊魚攻擊　拖上遊艇「左半身咬爛」慘死
iPhone 14來了！電商預購享獨家好禮　最高15%回饋
快訊／日月潭知名茶葉蛋阿嬤病逝！　暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

頂KTV不成虐殺灌水泥！闆娘成桶屍深埋5年半　恐怖情侶判賠金額曝

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

男發票末碼0改成5「騙1千元獎金」吃官司　免入獄要付60倍代價

快訊／飛車追逐上演！高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

開槍影片曝！北市停車糾紛一路追逐　他中彈還下車理論

台中警查獲8把長短槍　軍武控購物網站買槍...零件不合還自己改

視線死角釀禍！騎士跨線左轉「大貨車直接撞上」　機車壓車輪下

監委兒士林夜市亂嗆「殺你老婆」　育仁會老大抓狂痛毆失明

保育類嬌客闖南橫！穿山甲寶寶搖擺逛馬路　警護送回山林

高雄六龜知名溫泉山莊大火！2樓神明廳起火黑煙狂竄　8員工急逃

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

頂KTV不成虐殺灌水泥！闆娘成桶屍深埋5年半　恐怖情侶判賠金額曝

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

男發票末碼0改成5「騙1千元獎金」吃官司　免入獄要付60倍代價

快訊／飛車追逐上演！高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

開槍影片曝！北市停車糾紛一路追逐　他中彈還下車理論

台中警查獲8把長短槍　軍武控購物網站買槍...零件不合還自己改

視線死角釀禍！騎士跨線左轉「大貨車直接撞上」　機車壓車輪下

監委兒士林夜市亂嗆「殺你老婆」　育仁會老大抓狂痛毆失明

保育類嬌客闖南橫！穿山甲寶寶搖擺逛馬路　警護送回山林

高雄六龜知名溫泉山莊大火！2樓神明廳起火黑煙狂竄　8員工急逃

陳思羽3比1逆轉擊敗新加坡曾尖　闖進WTT支線賽女單8強

頂KTV不成虐殺灌水泥！闆娘成桶屍深埋5年半　恐怖情侶判賠金額曝

螞蟻人必追甜食！台南純鮮奶製爆漿雞蛋糕　每天加碼不同隱藏口味

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

家裡出現大壁虎站起來「跟圍牆一樣高」　媽笑：無止盡想騷擾鄰居

東海岸阿美野食攻略！置身溪畔品嚐「真」流水席、體驗透明獨木舟

吳慷仁再度合作賈靜雯「關係不正常」！加碼欺負女神許瑋甯

新北10區預售單價創新高　三重、新莊劍指8字頭

德保拉等4人確診　新洋投泰樂最快下周登板

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

林森北酒店失火1人昏迷　酒店妹倉惶避難

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

即／辣媽主播慘了！幫買犀牛卻呼攏三立老總　爽撈781萬被起訴

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

2兄和小舅輪流侵犯！少女淚訴「我受不了」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

即／雲林虎尾傳槍響！1人中彈送醫搶救

代購「不二坊」竟賣假貨　中秋前夕海撈600萬

女師罰國小童上下樓梯10趟　校方被判國賠

泌尿醫偷吃護理師！拍88極樂影照　宿舍涼亭激戰

更多熱門

相關新聞

機車男攜毒遭警查獲併破竊盜犯行

機車男攜毒遭警查獲併破竊盜犯行

台南市警二分局中正所警員黃宇澤2員，6日下午1時許巡邏行經西門路與府前路口，發現1名身穿七彩潮服之機車騎士形跡可疑，見警低頭閃躲，警方攔查查獲李姓男子持有安毒及吸食器，並查出他另涉娃娃機店竊案，全案偵訊後依品、竊盜罪嫌送辦。

無名女屍掛橋上　身上還藏恐怖留言

無名女屍掛橋上　身上還藏恐怖留言

4年前躲警受傷癱瘓！幫派老大推輪椅指揮犯案

4年前躲警受傷癱瘓！幫派老大推輪椅指揮犯案

毒駕孕婦9次違規欠15萬罰鍰！　拿BMW擔保辦分期

毒駕孕婦9次違規欠15萬罰鍰！　拿BMW擔保辦分期

持假鈔買毒遭虐死　「十五分幫」遭判刑

持假鈔買毒遭虐死　「十五分幫」遭判刑

關鍵字：

中市刑大改造槍子彈毒品

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面