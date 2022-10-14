「一粒小米可以煮出一鍋飯」　部落融合森林園區創生食農基地

▲▼新來義部落發展協會部落蔬店展售友善環境農產品(圖／新來義部落發展協會提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導

「一粒小米可以煮出一鍋飯」、「一塊土地可以傳承一文化」，屏東林區管理處與屏東縣來義鄉新來義部落發展協會以林後四林平地森林園區作為「食農基地」簽訂互惠合作協議書，未來的2年，雙方將協力合作種植小米、台灣黎、山芋、樹豆等原住民傳統作物，一起邀請大眾體驗原民作物文化；共同分享友善農產品及在地作物故事。

林後四林平地森林園區是融合山、水、林、園等多元生態的森林休閒場域，在茂密的森林裏擁有一處田園自然景觀區，自然生態豐富；園區周邊新來義部落發展協會是園區的好「林」居，近年發展成立的「部落蔬店」是以友善生產農產品的在地小農展售平台，部落的願景「種出好食材，種出部落小農好生活！」就是人和土地及大自然共生共存的生活方式。

未來的2年，將以場域、展售行銷機會及媒合跨域人才、協力推廣食農教育、體驗活動、友善環境耕種傳統作物的技術與方法，以及製作小米飲食及器具的傳統智識等資源互惠合作。台灣糖業股份有限公司屏東區處也提供有機肥料，由政府部門和在地部落「人和土地及大自然」的資源互惠結合有如排灣族的小米交換，象徵一種神聖的交流，希冀發展出「共好」的社會互惠合作新模式。

而10月將開始一起在神聖大武山下的林後四林平森園區種植原民傳統作物，並邀請民眾參與製作小米田傳統木作趕鳥器、體驗原民辛苦「趕小鳥」活動，並與大家一起在小米田品嚐小米樹豆粥。體驗原民傳統耕作、品嚐在地飲食、了解在地原民文化，不僅是傳達地產地消、傳統智慧的保存發揚，更是文化和物種的傳承。食農相關活動訊息將發布在林後四林平地森林園區粉絲專頁（https://www.facebook.com/linhousihlin/ ）。