防失智老人走失　新北市警局建構電子捺印指紋系統

▲長者用電子版捺印指紋建立資料，防止走失迷路 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局為了不讓長者或失智老人迷路、走失找不到回家的路，長期與52家長照中心、醫療院所舉辦關懷活動，並派遣鑑識人員前往協助捺印指紋建檔，倘若走失身上無證件也沒有愛心手鍊時，可以透過指紋系統確認身份，儘速通知家屬，未來將擴大建檔規模，並開放民眾可帶長輩前去分局登記辦理。

由於時常有失智長者迷路走失案件，新北市警察局配合長照機構及醫療院所，對長者實施指紋建檔，以防止在沒有身分證件及愛心手鍊情況下，可以用指紋系統辨識身份；原本舊有方式是油墨搭配指紋紙卡，容易建檔後手部髒污，警局利用新型數位式設備，透過電子面板感應指紋，迅速完成捺印工作。

新北市政府警察局本2022年間已辦理6場次到點捺印指紋工作，服務242名長者及身心障礙者完成指紋建檔，為響應國際失智月，陸續於9月中旬至10月初前往天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院、愛樂發展中心及蘆洲福鷺托老中心等地，舉辦到點指紋捺印活動。

另一般民眾想帶家中長者進行指紋建檔防止走失，可以直接前往警察局刑事鑑識中心或各分局偵查隊現場申請辦理；如社福機構有10人以上同意建檔，亦可事先與本局刑事鑑識中心聯絡，本局將主動派員到點協助捺印。期許未來能夠繼續合作，擴大建檔規模，共同為新北市打造長者友善環境，讓每位走失者皆能找到回家的路。