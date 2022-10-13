　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第11屆亞洲建築新人戰　元智胡婕榆入選前20強

▲第11屆亞洲建築新人戰

▲胡婕榆（右二）以作品「窺癖 Voyeurism」，在建築系參賽者中，入選前20強。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第11洲建築新人戰台灣代表選拔決賽，今年的主題為探討後疫情時代，未來建築發展的可能性。元智大學藝術與設計學系胡婕榆同學，以作品「窺癖 Voyeurism」在建築系參賽者中，脫穎而出，入選前20強，並於北科大藝文中心展出其作品版面與建築模型。

▲第11屆亞洲建築新人戰

▲元智大學藝設計學系黃琬雯教授（右）與胡婕榆同學（左）。（圖／元智提供）

元智大學藝設系胡婕榆表示，本設計以確診家人與同住家人來談被偷窺和偷窺欲望的關係。故事軸線出發是以確診個人有偷窺癖好的潛在傾向，共居者隨時可能感染的風險，在不影響彼此生活的狀態下，藉由窗的位置、觀看視角、錯位以及反射，可以適當滿足偷窺者視覺上感知共居者的行為、行蹤和存在，隨時關心照顧對方，可視而不可及，保持適當的距離而非完全的開放。

▲第11屆亞洲建築新人戰

▲胡婕榆同學作品「窺癖 Voyeurism」。（圖／元智提供）

胡婕榆提到，很榮幸經黃琬雯老師的推薦參與此比賽，很幸運能在眾多建築系優秀作品中入選，經過這次的經驗，未來在創作時，必須要做到更完善周全的思考，競爭對手不再是學校同學，跳脫同溫層一次次的突破自我。

指導老師黃琬雯表示，亞洲建築新人戰為了鼓勵和發掘建築設計的原創性和亞洲各國的地域性而舉辦的學生競圖，是台灣唯一非應屆畢業生能參與的國際級比賽，入選的作品不要求成熟或圖面完整，但需要呈現設計的創意和地域環境與文化。元智藝設系學生自2018年開始參賽，這次是最佳成績，入選前20強，期望藝設系的同學能更上一層樓，取得更好的成績。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲
24歲女大生遭男網友勒斃！　IG模特兒外拍照曝
別再計較體重、BMI！醫提「1分析」看出你是假瘦子or真胖子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青年局輔導　「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

天冷吃鍋成日常幸福！　福容桃園店推5款鍋物搶市

第11屆亞洲建築新人戰　元智胡婕榆入選前20強

爭搶勞工票！　桃市產總「市政座談」4名市長參選人不缺席

快訊／高雄抹屎怪客抓到了！3車慘染「巧克力色」臭爆　惡劣動機曝

高雄草衙臨水宮「燒王船」　廟曝神蹟：拉過王船一定會當選

林燕祝選票遭瓜分陷危機　馬英九南下籲團結力挺連任

新北運動經費6都之末…他提民調要體育處升格 　市府回應了

二水跑水節+蒸汽火車之旅　搭火車、通水祭、農村辦桌一次體驗

「一國中學區一日照」布建百分百　黃偉哲打造長照零距離城市

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

誤丟媽媽6枚金戒指！　熱心清潔隊員尋獲歸還

準新娘因復健第一次暴哭　母嘆：道歉就變可教化？

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

桃園青年局輔導　「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

天冷吃鍋成日常幸福！　福容桃園店推5款鍋物搶市

第11屆亞洲建築新人戰　元智胡婕榆入選前20強

爭搶勞工票！　桃市產總「市政座談」4名市長參選人不缺席

快訊／高雄抹屎怪客抓到了！3車慘染「巧克力色」臭爆　惡劣動機曝

高雄草衙臨水宮「燒王船」　廟曝神蹟：拉過王船一定會當選

林燕祝選票遭瓜分陷危機　馬英九南下籲團結力挺連任

新北運動經費6都之末…他提民調要體育處升格 　市府回應了

二水跑水節+蒸汽火車之旅　搭火車、通水祭、農村辦桌一次體驗

「一國中學區一日照」布建百分百　黃偉哲打造長照零距離城市

又有馬國女子在台灣被殺　大馬網友怒罵「台魔殺人」：已經3人了

女大生遇害遭「棉被蓋屍」仰躺單人床　10友人聚集公寓樓下守候

林書豪回應與金卡戴珊鬧緋聞　狂粉竟丟內褲在他爸媽家

小薰狂吃發福「褲子穿到XL」！　試鏡孫女角色變演嬸嬸

影／衛生紙上畫出「周子瑜」　畫工超細網喊神人

台積電9個月狂跌42%！台南Josh握3張股票「血虧金額曝」

總統蔡英文：台灣經濟世界肯定　人均GDP可能超越日韓

林美照一次吞8顆安眠藥！　突現1症狀驚覺「傷到腦」：我完了

打高端赴日須自費PCR　陳時中首鬆口：對不方便表達歉意

痛到失能！她偏頭痛纏身30年　狂吞8顆普拿疼依然「痛到臉麻」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

抹屎怪客抓到了！3車慘染巧克力色

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

桃市產總市政座談　4名市長參選人不缺席

草衙臨水宮「燒王船」　廟曝神蹟

林燕祝選票遭瓜分陷危機馬英九力挺連任

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

第11屆亞洲建築新人戰　元智胡婕榆入選

桃青年局輔導　劉俊佑研發救命登山證系統

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

新北運動經費6都之末 　市府回應了

瞭解木雕作品價值　屏東分署向木雕大師請益

更多熱門

關鍵字：

亞洲建築新人戰元智入選

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

海盜船斷2半「90度插地」　驚悚畫面曝

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

忘記拔又戴新的！　她眼睛取出23片隱眼

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

別再看體重、BMI！「1分析」看出你是假瘦子or真胖子

楊繡惠怒曝「關鍵錄音」揭阿文借錢手法

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面