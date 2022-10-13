第11屆亞洲建築新人戰　元智胡婕榆入選前20強

▲胡婕榆（右二）以作品「窺癖 Voyeurism」，在建築系參賽者中，入選前20強。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第11洲建築新人戰台灣代表選拔決賽，今年的主題為探討後疫情時代，未來建築發展的可能性。元智大學藝術與設計學系胡婕榆同學，以作品「窺癖 Voyeurism」在建築系參賽者中，脫穎而出，入選前20強，並於北科大藝文中心展出其作品版面與建築模型。

▲元智大學藝設計學系黃琬雯教授（右）與胡婕榆同學（左）。（圖／元智提供）



元智大學藝設系胡婕榆表示，本設計以確診家人與同住家人來談被偷窺和偷窺欲望的關係。故事軸線出發是以確診個人有偷窺癖好的潛在傾向，共居者隨時可能感染的風險，在不影響彼此生活的狀態下，藉由窗的位置、觀看視角、錯位以及反射，可以適當滿足偷窺者視覺上感知共居者的行為、行蹤和存在，隨時關心照顧對方，可視而不可及，保持適當的距離而非完全的開放。

▲胡婕榆同學作品「窺癖 Voyeurism」。（圖／元智提供）

胡婕榆提到，很榮幸經黃琬雯老師的推薦參與此比賽，很幸運能在眾多建築系優秀作品中入選，經過這次的經驗，未來在創作時，必須要做到更完善周全的思考，競爭對手不再是學校同學，跳脫同溫層一次次的突破自我。

指導老師黃琬雯表示，亞洲建築新人戰為了鼓勵和發掘建築設計的原創性和亞洲各國的地域性而舉辦的學生競圖，是台灣唯一非應屆畢業生能參與的國際級比賽，入選的作品不要求成熟或圖面完整，但需要呈現設計的創意和地域環境與文化。元智藝設系學生自2018年開始參賽，這次是最佳成績，入選前20強，期望藝設系的同學能更上一層樓，取得更好的成績。