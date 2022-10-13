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蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲「誤導他人為自身創見」

▲▼立委蔡壁如回應論文問題 台灣民眾黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如在德明財經科大論文被認定抄襲，遭校方取消學位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

民眾黨立委蔡壁如在德明財經科技大學論文遭指控抄襲，德明科大今（13日）宣布認定蔡的碩士論文9處涉抄襲並誤導他人為自身創見，確實違反學術倫理，經過教務會議審議通過撤銷學位，並註銷學位證書。

桃園市前議員王浩宇日前曾在臉書指控，蔡壁如在德明財經科技大學資管碩士論文有許多內容均「複製貼上」，並向德明科大檢舉「不當引用」，當時但蔡壁如曾回應，自己引用都有註明出處，在學術上不構成抄襲。

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不過，德明財經科大今天指在8月份接獲民眾檢舉，資訊管理系碩士在職專班畢業生蔡壁如碩士論文「民意代表社群網站市政議題關注度討論」與他人發表雷同，疑有違反學術倫理情事。隨即依照規定組成「學生違反學術倫理審議委員會」進行審理，學倫會在四次會議審理後決議，認定蔡的碩士論文確實有違反學術倫理並建議撤銷其碩士學位，今天獲得教務會議審議通過，撤銷該生學位，且決定註銷其已發學位證書。

德明科大表示，學倫會給予被檢舉人及其他關係人時間及機會提出書面說明及佐證資料，並邀請被檢舉人出席會議進行說明及答詢，同時參考美國大學教授協會所界定的抄襲定義及教育部規定，會議中也針對檢舉人的11項未引用原出處檢舉事由，其中有9項經審視均未加以適當引註，有意圖誤導他人論述為被檢舉人自身研究所得創見或成果，經投票表決通過認定該生碩士論文違反學術倫理，並撤銷其碩士學位。

▲▼德明財經科大因有1學生確診，該班師生改遠距教學至4/8。（圖／摘自德明科大）

▲德明財經科大認定蔡壁如碩論抄襲，撤銷其碩士學位。（圖／摘自德明科大）

德明科大主秘章秀秀表示，學倫會有邀請當事人蔡壁如到場進行說明及答詢，最後學倫會決議撤銷蔡壁如碩士學位，校方尊重學倫會的審議結果，也希望各界能以公平、公正態度看待此事，讓學術正常發展。

章秀秀指出，教務會議通過確認撤銷蔡生學位後，校方已經先發文給教育部，並通知當事人，在確認教育部收到文之後，再對外公布此消息，若當事人對結果有異議，可以提出申復救濟程序來主張自身權利。
 

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