2022黑琵親子輕旅行　今年增加尋找「T85」及黑琵數來寶」

▲2022黑琵親子輕旅行活動開始報名，歡迎大家來觀賞黑琵及「黑琵數來寶」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球瀕臨絕種的「鳥界嬌客」黑面琵鷺今年來台度冬，已經有600隻以上，台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊活動，決定在10月30日舉辦2022「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，並且還將舉辦第3度尋找「T85」黑面琵鷺以及「黑琵數來寶」活動，歡迎愛好黑琵親子民眾踴躍報名參加。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」是野生動物保育法公告瀕臨絕種的保育類野生動物，黑面琵鷺又稱飯匙鳥、黑面勺嘴（台語），全長74至85公分，在台灣是冬候鳥，全球族群數量已經超過4千隻，目前在台度冬數量約佔60％，大多分布在台南、嘉義沿海一帶的濕地、魚塭及廢棄鹽田內。

邱仁武說，台灣是全球增加最多黑面琵鷺的國家，而且連續6年突破2千隻等殊榮，顯示出台灣的濕地環境並未惡化，能供應黑面琵鷺良好的度冬條件。台南市沿海濕地都是「黑面琵鷺」的重要棲息處，已經儼然成為許多愛生態保育旅遊者必要旅遊地方，也吸引眾多國內外的研究人員與賞鳥人士們前來參訪。

邱仁武表示，隨著東北季風起動，台南地區的黑琵數量將可望持續增加，除了10月16日在七股特生中心黑琵展示館舉辦2022黑面琵鷺保育季系列活動外，10月30日還持續舉辦「2022黑琵親子旅行」活動，內容琳瑯滿目包括尋找台南市長黃偉哲任內野放的11隻傷癒黑面琵鷺，其中還包括第3年尋找學甲濕地野放的「T85」黑琵，還有黑琵數來寶活動、黑面琵鷺影片教學、前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、黑琵保護區等多處黑面琵鷺棲息處以高倍數望遠鏡觀賞黑琵棲息，參觀全球第2大抹香鯨標本、北門水晶教堂及東隆文化中心文物館攬勝，加強宣導生態保育、教育及維護珍貴生態資源，進行環境教育等。

索取簡章報名表：可以加入「Line ID （0928749922）或以電子信箱，a7821187@ms62.hinet.net、或行動電話0928749922連繫邱仁武。