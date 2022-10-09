影／1歲娃被罵趴媽腿撒嬌　用小眼神偷瞄確認消氣沒

記者郭凱芸／綜合報導

這偷瞄的眼神太可愛啦！網友陳冊云日前分享了1歲兒子「包子」撒嬌的影片。原來這天包子做錯事被媽媽罵，為了讓媽媽快快消氣，包子只好使出撒嬌攻勢，抱緊媽媽的腿、整個人貼上去，抱到一半時還往上偷瞄媽媽的表情，確認她消氣了沒有，讓目睹一切的媽媽覺得又好氣又好笑！

▲1歲兒子被媽媽罵，使出撒嬌攻勢還偷喵媽媽消氣沒。（圖／TikTok／ceyun0716 授權）

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▲1歲兒子被媽媽罵，趴媽媽腿撒嬌。（圖／TikTok／ceyun0716 授權）