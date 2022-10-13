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粉絲想脫單求陳時中直播幹譙　「我年紀大了不太會罵人」

阿中心內話 直播

阿中跟你聊心內話

陳時中發佈於 2022年10月12日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間9點在臉書開直播接受網友提問，沒想到有一名粉絲留言表示，網路傳聞被「盾牌牙醫史書華」罵過後就會脫單，所以想請牙醫界大前輩陳時中罵一下自己。陳時中則笑回，「我年紀大了不太會罵人」，還不忘提醒鏡頭後的幕僚，半開玩笑表示要將這項任務交給史書華。

盾牌牙醫史書華與陳時中合照。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華曾在臉書PO出與陳時中的合照。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）

陳時中12日晚間透過臉書直播和粉絲互動，一名粉絲留言請他罵一下自己，因為都市傳說被「盾牌牙醫史書華」罵過後就會脫單，陳是牙醫界的大學長，應該也可以，所以想被罵幾句，這樣就能脫單。

陳時中聽到這個要求則笑回，「我年紀大了不太會罵人」，但他會傳訊息給史書華，請史書華幫忙「罵」一下，完成粉絲的願望，說著他還不忘提醒鏡頭後的幕僚，「你等一下跟我講，跟史書華講一下」。

▲▼陳時中首度開個人直播跟支持者互動。（圖／翻攝自陳時中臉書直播）

▲陳時中首次透過臉書直播與粉絲互動。（圖／翻攝自陳時中臉書）

而在直播中，陳時中還被問到關於免治馬桶、民調差距等議題，他回答，遇到問題就是面對它、處理它、放下它，免治馬桶事件分為政策主軸及表現方式兩部分，表現方式引發比較不好的聯想，團隊檢討一旦「歪樓」就應該修正，因此趕快下架影片，說明政策主軸在於安全和衛生，「那現在我已經放下它了」。

至於看到民調會不會緊張，陳時中說，民調就是參考，現在看到很多份民調，有的差距在誤差範圍內，有的差距好大，連自己是選舉內的人都很難根據民調分析情況。

最後陳時中也提到，想成為能溝通、能解決問題、會幫大家做事的市長，雖然對於選戰過程中的負面攻擊曾經感到失望，但他不會因此退卻，還是會把政策講清楚，爭取大家的信任，期盼讓台北更好，台灣共好。

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