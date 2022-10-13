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社會 社會焦點 保障人權

亂掰謝長廷養子被開單耍特權　「條子鴿」道歉了

▲▼ 條子鴿，酈俊睿。（圖／記者劉昌松攝）

▲酈俊睿經檢察官開庭調查後，被起訴加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

記者崔子柔／綜合報導

退休警員酈俊睿，離開警界後化名條子鴿，並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，內容涉及多項對警察風紀的不實指控，又在臉書上影射謝長廷前養子張維洲被開單耍特權，北檢今年7月依加重誹謗罪嫌起訴酈俊睿。臉書粉專「條子鴿」昨（12）日則發文向張維洲道歉。

酈俊睿昨天晚上於臉書粉專「條子鴿」發表道歉函：本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿）

▲酈俊睿發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿）

酈俊睿2021年9月4日發文寫道，「......那年，我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效......駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句『你知道我爸是誰嗎？』然後，雙手抱胸，直視前方，不再說話。......沒想到，他突然衝著我大吼，『莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？』......。

酈俊睿指出，沒多久，副分局長直接來電，劈頭就問，『你剛才是不是攔下一部賓士？開他闖紅燈罰單？』......副分局長怪叫一聲，『你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？』......隔午，二支申誡靜靜躺在我辦公室，理由四個字，『態度不佳』......而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」被外界認為，貼文影射的人物就是謝長廷兒子張維洲。

酈俊睿是在謝長廷卸任行政院長後，才到台北市警局萬華分局任職，檢方根據酈俊睿發文的內容，比對其所述的開罰單舉發時間，這才發現內容全是瞎掰，考量他此舉已損害張維洲的社會評價及人格尊嚴，因此將酈俊睿起訴。

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