　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女優爸嘆「沒有父親想要孩子拍A片」　現變臉當她經紀人一起吸金

▲▼ 。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

▲吉咪的爸爸當起她的經紀人。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

記者崔子柔／綜合報導

美國AV女優吉咪格蘭傑（Kimmy Granger）近日受訪指出，她父親最初得知她投入這份工作時，相當羞愧也不滿，但現在卻當起她的經紀人，兩人成為工作夥伴一起賺錢。

根據《每日星報》報導，27歲的吉咪在IG上擁有超過105萬名粉絲，她原本是一名脫衣舞孃，後來投入AV行業，「我爸剛發現的時候，感到很羞愧甚至想死，還說『身為父親我做錯什麼？沒有人會希望自己的孩子這麼做』」。

▲▼ 。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

▲▼吉咪擁有超過百萬名粉絲。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

▲▼ 。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

吉咪表示，雖然沒有得到家人支持，但她繼續在這條路上努力，因為她熱愛自己的工作，同時也給父親調適的空間，她只會偶爾打電話聯繫。

事到如今，父親現在已經接受吉咪的職業，甚至自豪地覺得她「快樂又穩定」，吉咪提到，她和父親過去的關係從來都沒有很親密，但她多次強調自己「很安全、沒有吸毒、很快樂」，現在父親還開始當起她的經紀人替她管理財務，兩人就像一個團隊，「可以說是AV讓我和我父親更緊密地牽連在一起」。

▼吉咪爸爸替她管理帳務。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

▲▼ 。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
桃園長庚對前電桶爆炸燒民宅！　救出6人1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「沒有父親希望孩子拍A片」　爸心痛喊完當起女兒AV經紀人

美公布重要通膨數據前夕　美股小跌28點、台積電ADR漲1.04%

女優爸嘆「沒有父親想要孩子拍A片」　現變臉當她經紀人一起吸金

22歲男車禍被撞飛　輾過拖行10公尺！奇蹟活命：我親眼目睹了死亡

俄軍在盧甘斯克「瘋狂挖戰壕」插龍牙　照片驚呆網：重回一戰時代

國際火線／末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

「諾貝爾獎得主」任教中國考核不過　解聘1年後就得獎了！

國門解禁後首發！　泰國旅行團「要來台灣了」

普丁聲稱：襲擊北溪管線是「國際恐怖主義」行為

俄羅斯逮捕「克里米亞大橋爆炸案」涉案8人　5人是俄羅斯公民

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

「沒有父親希望孩子拍A片」　爸心痛喊完當起女兒AV經紀人

美公布重要通膨數據前夕　美股小跌28點、台積電ADR漲1.04%

女優爸嘆「沒有父親想要孩子拍A片」　現變臉當她經紀人一起吸金

22歲男車禍被撞飛　輾過拖行10公尺！奇蹟活命：我親眼目睹了死亡

俄軍在盧甘斯克「瘋狂挖戰壕」插龍牙　照片驚呆網：重回一戰時代

國際火線／末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

「諾貝爾獎得主」任教中國考核不過　解聘1年後就得獎了！

國門解禁後首發！　泰國旅行團「要來台灣了」

普丁聲稱：襲擊北溪管線是「國際恐怖主義」行為

俄羅斯逮捕「克里米亞大橋爆炸案」涉案8人　5人是俄羅斯公民

台灣解封首發團「美少女戰士」凌晨抵台　真實身分竟是網紅

楊繡惠開罵男星：看到人就借錢！半個月前暗示「有阿嬤錢被騙光」

女學生在宿舍養小鬼詭異哭嚎　鬼影閃現畫面曝！網友求鬼殺隊出面

最快後天有颱風！最新路徑曝　共伴效應「致災降雨」炸2區

解封衝日本！8家航空「台日直飛航線」一次看　天天飛的有這些

「沒有父親希望孩子拍A片」　爸心痛喊完當起女兒AV經紀人

金高銀「4個人生角色」　《鬼怪》一笑登巔峰、《小女子》演技再突破

美公布重要通膨數據前夕　美股小跌28點、台積電ADR漲1.04%

桃園長庚對前電桶爆炸燒民宅！　救出6人1命危

女優爸嘆「沒有父親想要孩子拍A片」　現變臉當她經紀人一起吸金

巴大雄新歌慘被嫌「觀感不佳」　秀改編版...高EQ回：能屈能伸

國際熱門新聞

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

諾貝爾獎得主任教中國考核不過　解聘1年後就得獎

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

國門解禁　泰國旅行團要來台灣了

末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

查爾斯加冕與亞契生日同天！哈利反應成和解關鍵

兩岸若統一　外媒：習近平想在台北辦遊行

22歲男遭輾拖行10ｍ！奇蹟活命：我目睹了死亡

俄羅斯逮捕「克里米亞大橋爆炸案」涉案8人

巨乳實況主興奮跳一下　竟摔斷背部影片曝

普丁：襲擊北溪管線是「國際恐怖主義」行為

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

《肉蒲團》波神淡出8年近況曝！　「肉變鬆顯老」洩體態

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面