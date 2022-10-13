台灣解封首發團「美少女戰士」凌晨抵台　真實身分竟是網紅

文／中央社記者吳睿騏桃園機場13日電

隨著國門解封，從泰國來台的2個旅行團共45人，今天凌晨搭機抵台，交通部觀光局特別前往接機並送上伴手禮，旅客說因為喜歡台灣，所以一解封立即參加首發團搭機來台觀光。

▲經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）特別打扮成卡通美少女戰士造型。（圖／記者游宗樺攝，下同）



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今天抵台的全球首發團為昨晚搭乘台灣虎航IT506航班從泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛的2個旅行團共計45人，班機在凌晨0時16分抵達桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理范孝倫、台灣虎航董事長陳漢銘也特別前往接機，並送上內有5個口罩的虎罩包。

交通部觀光局局長張錫聰率領喔熊組長歡迎旅客，並親自贈送喔熊組長造型變身頸枕及台灣特色伴手禮。他接受媒體聯訪表示，疫情對台灣觀光影響將近兩年半，跨境旅遊幾乎停頓，今天重新啟動，對台灣跨境旅遊是再生與重建的機會，也宣示從今天起，把過去只有國旅市場的形態恢復到疫情前完整的市場。

張錫聰說，現在不但有入出境旅遊，限團令也已解除，跨境旅遊重啟有很多計畫要與觀光業共同努力，迅速重建台灣跨境旅遊市場，相信後續防疫措施也會逐步鬆綁到0+0階段，各觀光產業的從業人員能迅速回流加入，在推廣全力展開國際觀光的同時，也維護好國內旅遊的市場。

經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）特別打扮成卡通美少女戰士造型，她以中文表示就是很喜歡台灣，包括美食與文化，不但認識許多台灣朋友，也有很多泰國朋友在台北學習語言，這次來台3天計劃到台北遊玩，以前曾來台的她，在台灣國境解封後就搭乘第一班飛機到台灣，很開心也很期待可以到台灣玩。

返台旅客王小姐表示，與朋友一行16人規劃到泰國進行五天四夜的旅遊，原本預計12日返台，但是因為訂不到機位只能改為13日，沒想到卻幸運的搭上邊境解封後入境的第一班飛機，也適用0+7的新防疫規定，大家都覺得既開心也幸運，希望疫情趕快過去，讓大家恢復正常生活。