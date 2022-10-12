1920公尺高空跳下「狠撞岩石」！　他玩滑翔傘恐怖墜地慘死

▲ 拉利到土耳其玩滑翔傘喪命 。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男子熱愛冒險運動，日前赴土耳其度假，便到知名觀光景點挑戰滑翔傘，從海拔6300英尺（約1920公尺）的山上一躍而下，未料竟狠狠撞上岩石。搜救人員越過崎嶇地形，好不容易將他送醫，但他仍不幸身亡。

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導，62歲男子拉利（Frank Lally）從英國赴土耳其度假，決定前往里維埃拉（Riviera）愛琴海熱門景點費特希耶（Fethiye），從巴巴達格山（Babadag）滑翔傘勝地跳下。

然而，拉利跳下後沒多久就發生意外，重重撞上下方岩石。其他目睹悲劇的遊客震驚不已，趕緊打電話求救。當局隨即派出憲兵搜救（JAK）小隊及國家醫療救援隊（UMKE）趕抵退場，協助救援工作。

拉利被找到時傷勢嚴重，崎嶇地形更讓救援困難。搜救人員費盡千辛萬苦，將他抬上擔架送往費特希耶州立醫院，他仍因傷勢過重不治。土耳其當局已對這起致命事故展開調查，目前尚不清楚拉利的滑翔傘導致意外的原因。

另一方面，巴巴達格山的名字意指聖山，因令人驚嘆的景色及種種條件，被認為是歐洲最理想的滑翔傘地點之一，但飛行旺季僅到11月，因為冬天即將到來。

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