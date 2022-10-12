女選手忍20年怒揭教練性騷！南市教育局「釐清身分」回應了





▲台灣滑輪溜冰爆出「Me Too」風波指控，相關單位介入調查中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台灣滑輪溜冰12日爆出「Me Too」風波，一名已退休的女選手在個人社群媒體以「選手生涯最黑暗的一天」為題發文，指控過去遭男教練性騷擾，並公布兩人相關對話內容，要求公開道歉。對此，台南市教育局隨即介入調查，並釐清身分，而初步了解，該涉案教練應為他縣市教練，後續仍將持續提供被害女選手必要的輔導關懷及協助。

一名前滑輪溜冰女選手PO文指控，國中時期遭到一名南部教練性騷擾，而其他教練得知此事後，也都睜一隻眼閉一隻眼，導致她後面在面對該教練時都充滿恐懼，整體成績也每況愈下，而這樣不堪的回憶，長達6年之久。

直到多年後。女選手終於鼓起勇氣要求該名教練道歉，該教練也在對話中承認錯誤，並希望能與選手當面談話，但遭到婉拒，退役女選手要求他公開道歉。

中華滑輪溜冰協會秘書長蕭永福受訪時表示，正在了解整起事件始末，由於該事件發生在20年前，必須由當事人來說明原委，要求遭指控的男教練出席週五的紀律委員會，不排除進行懲處。女方的部分，因為已經遠嫁南韓多年，屆時將不會現身。

國訓中心執行長李文彬則證實，該名男教練是國家培訓隊教練，目前已先暫停他的職務，將視協會紀律委員會最終的決定，進行後續的處置。

另外，台南市教育局也介入調查，而初步了解，該教練並非台南市教練，應為其他縣市教練。台南市教育局指出，依據校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，案件管轄係以行為人行為時所屬學校為主責單位。本案在確認相關資訊後，會立即移轉案件查處的管轄權，至行為人所屬學校及縣市政府進行調查，教育局也會以嚴謹的態度持續追蹤調查情形，並提供受害人必要的輔導關懷及協助。