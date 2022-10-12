男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

▲X光片的紅圈處顯示患者右肺明顯塌陷。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

年約60歲的許姓男子月前某天午睡起來後，突然出現胸痛、無法深呼吸等症狀，相當難受，趕緊至急診室就醫，安排胸部X光檢查，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流、改善症狀；沒想到幾天後同側氣胸再次發作，送醫經醫師評估後，透過胸腔鏡肺楔狀切除手術，恢復順暢呼吸，也降低復發機率。

衛福部南投醫院胸腔內科主任施志宏指出，氣胸是指空氣堆積於肋膜腔內，使肺葉塌陷，可能出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘等症狀，嚴重時會引發張力型氣胸，導致休克甚至死亡；引發氣胸的原因分為2大類：自發性氣胸是因肺部氣泡破裂引起，成因不明，外傷性氣胸則是遭受外力撞擊、外傷、手術等過程導致肺部破裂。

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▲6旬男子午睡後突然呼吸困難，醫師籲抽菸者注意原發性氣胸，圖非當事人。（圖／衛福部南投醫院提供）

施志宏表示，自發性氣胸好發於高瘦年輕的男性，不過有抽菸習慣的中年民眾仍不能大意，如許姓男子就是20多年的老菸槍，提醒抽菸會增加肺部氣泡的形成和破裂的風險機率，建議應戒菸。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明表示，氣胸依病況輕重程度而有不同的治療方式，大致分為保守治療與積極治療：保守治療為氧氣給予、胸管引流，但復發率較高，而積極治療便是進行手術；許男在短短數日內便復發，未來再次復發的機率高，因此安排進行手術治療，目的是找出病灶並將其切除，再加上肋膜粘黏術，使肋膜腔完全粘黏，通常可控制復發率在3%以下，讓病患恢復正常的生活品質。