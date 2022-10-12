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貨車司機心肌梗塞硬上路！飆100多公里回台中就醫　醫師搖頭

▲命大！貨車司機心肌梗塞還硬上路飆100多公里回台中就醫，醫生搖頭。（圖／院方提供）

▲貨車司機心肌梗塞還硬上路飆100多公里回台中就醫，醫生搖頭。（圖／院方提供）

記者游瓊華／台中報導

真的命大！一名68歲李姓貨車司機日前送完貨要從新竹返回台南時，已經胸痛不適，司機沒有就醫，反而吞了舌下錠就趕著上路，開上國道不到10分鐘，就強烈胸痛、還呼吸困難及暈眩等症狀，沒想到李男還硬撐開100多公里到台中就醫，經診斷為急性心肌梗塞發作，幸好急救過程相當順利，直呼幸運。但醫師可不這麼認為，直言李男萬一在國道上昏迷，就很有可能引發車禍，後果不堪設想。

▲命大！貨車司機心肌梗塞還硬上路飆100多公里回台中就醫，醫生搖頭。（圖／院方提供）

▲李男本身就有心血管病史，當時急性心肌梗塞發作，還一路從桃園撐到台中。（圖／院方提供）

光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏認為，李男本身就有心血管病史，當時急性心肌梗塞發作，一路從桃園撐到台中，雖然相當幸運，但卻是非常不恰當的方式。「主要是心肌梗塞的患者，隨時都有昏厥的可能，萬一在國道上昏迷，就很有可能引發車禍，無論是對患者本身，還是其他駕駛，都是非常危險的。」

▲命大！貨車司機心肌梗塞還硬上路飆100多公里回台中就醫，醫生搖頭。（圖／院方提供）

▲邱一騏提醒，無論是不是心肌梗塞，若是出發前已有疲勞、胸悶等症狀時，就不要長途開車。（圖／院方提供）

邱一騏表示，血管堵塞是長期累積，因此患者在發病前幾周或前幾個月，可能就有不舒服的症狀，例如走路特別喘、胸口悶痛、冒冷汗，甚至上腹疼痛，因症狀常被輕忽而錯失就醫良機。「無論是不是心肌梗塞，若是出發前已有疲勞、胸悶等症狀時，就不要長途開車。」因為長時間開車需要高度的專注力，當民眾身體不適時遇到交通狀況，往往也無法妥善因應，進而導致危險的駕駛行為，邱醫師呼籲民眾，長途駕駛前，一定要多留意自己的身心狀況。

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