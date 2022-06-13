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賣防疫保單沒空健檢　保險業務突昏倒沒心跳！急性心肌梗塞作祟

▲忙防疫保單錯過健檢，保險男一周後心肌梗塞險喪命。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲忙防疫保單沒去健檢，保險男一周後心肌梗塞險喪命。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情拉緊報，大家瘋搶防疫保單，讓保單大賣，但台中一名47歲保險業務因為處理防疫保險業務忙翻，工作時突然昏倒失去心跳，送醫檢查才發現是急性心肌梗塞，男子接受手術後才恢復意識，但人還在加護病房就吵著要回去工作。

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成表示，該患者是急性心肌梗塞，原本心血管已慢性阻塞約90％，在某種情況下突然完全阻塞後，造成大片心肌梗塞缺氧，經緊急裝置血管支架後清醒。

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▲忙防疫保單錯過健檢，保險男一周後心肌梗塞險喪命。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲澄清醫院中港院區心臟血管內科劉昱成醫師。（圖／記者游瓊華翻攝）

劉昱成表示，這位患者不菸、不酒、不檳且沒有三高和心血管疾病家族史，在他工作昏倒的一週前，因感覺近期走路稍喘、運動耐受力下降，但沒有胸悶、胸痛的症狀，而到澄清醫院心臟血管內科夜間門診求診，經評估後，當天做抽血檢查及安排後續做運動心電圖檢測，但病患卻因為太忙沒到院做檢查。

這名保險業務在拔管後還告訴醫師，他們一組人負責處理防疫保險業務，實在忙不過來，自己也認為還年輕，應該不會是心血管的問題，還問醫師現在他都好了，可以馬上回去工作，一組人少了他，其他組員的工作量因而增加，實在不好意思，連在一旁的妻子都忍不住抱怨先生就是一個工作狂！

醫師劉昱成也提醒，心血管狹窄是一種漸進式的疾病，心血管粥狀硬化是慢慢形成，血管血流空間逐漸變窄，到最後完全阻塞就立即昏倒，甚至失去生命，民眾若覺得身體狀況明顯有變化，例如易喘、活動力下降，雖然只是小小的差異，可能已隱藏心血管的問題，要盡早就醫檢查。

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