台灣新增染疫數世界第一！薛瑞元認「不是假消息」但比較方式不公

▲薛瑞元接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨立委賴惠員今（12）日引述報導數據指，截至10月8日為止，過去一週台灣在新冠肺炎每10萬人新增染疫數，排名世界第一，全世界新冠肺炎日均染疫數，台灣排名第三，也引發批評口罩禁令有和沒有一樣。衛福部長薛瑞元回應時坦言，該數據不是假消息，但解讀方式對台灣不公平。

立法院社福衛環委員會今（12）日邀請衛生福利部等部會就後疫情時代下醫療科技發展願景以及疫情期間秋冬流感防制因應作為等議題進行專題報告。

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賴惠員質詢時引述媒體報導，內容提到，到10月8日為止，過去一週內，全世界新冠肺炎日均染疫數：台灣是世界第三，第一名為德國，染疫人數73,428人； 第二名法國，染疫人數51,744人；第三名台灣，染疫人數44,857人。在「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」的數據上，台灣是世界第一，有189人；第二名奧地利：148人；第三名德國：88人。賴質疑相關數據是否假消息？

薛瑞元表示，這個數字正確，但解讀要謹慎，台灣現在是BA5高峰，外國已經流行過了，以現在時間去比，不是高峰比高峰，對台灣不公平的。薛重申，針對目前確診數，該數據確實可提供參考，這不是假消息，但因為台灣疫情慢國外差不多3~4個月，這樣比較基礎是錯的，國外高峰可能更高，但他們已經過了。

至於口罩禁令，薛瑞元強調「現在不宜解除，要看未來疫情趨勢」，他說，接下來要面對流感流行期，戴口罩對身體有保護效果且避免傳染給別人，口罩解封要看疫情變化再來規劃逐步解封。