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安平古堡改名熱蘭遮堡？文化部長李永得澄清：兩者不相關

▲▼台南「安平古堡」可能要改名為「熱蘭遮堡」，真正的古蹟為古城牆。（圖／翻攝台南旅遊網）

▲台南「安平古堡」古蹟更名為「熱蘭遮堡」引發爭議。（圖／翻攝台南旅遊網）

記者林育綾／台北報導

安平古堡傳出將改名為「熱蘭遮堡」引發網路熱議，今（12）日文化部長李永得在立法院會議前接受媒體堵訪表示，這其中有點誤解，不能稱為「改名」，而是分成兩個系統來看，一個是經研究調查後，在國定古蹟登錄上合併更名；但這不代表「安平古堡」要改名，這兩者不相關。

李永得說明，原本的安平古堡內有「臺灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩個國定古蹟，只是當時在命名的時候，可能當時的調查還沒有很充分，後來經過委託成大調查後，發現其實是同一個古蹟，所以將兩個整併成一個，稱呼上也比較簡單，古蹟名字的合併稱為「熱蘭遮堡」。

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另有學者提到，改名叫熱蘭遮堡會獨尊一個時代，李永得也澄清，熱蘭遮堡就是因為它原來名稱叫熱蘭遮堡，後來鄭成功把荷蘭人趕出臺灣後，接收這個堡，改叫安平古堡，事實上是同一個遺構。

李永得說明，從考古來談，是尊稱最原始的建築，再加上最近這一兩年，古蹟的附近又挖掘出遺跡、殘骸，現在經過調查，也證明也是熱蘭遮城的遺構，所以更名和這也有點關係。

文化部昨11日也強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於臺南市的「臺灣文學館」所在地為國定古蹟「原臺南州廳」；臺北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「臺北公會堂」，完全不影響「安平古堡」稱呼。

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