太狂！鹹香「酥炸鴨舌」速食店就能吃到了　淋特製爆炒辣醬更涮嘴

▲速食店吃得到「酥炸鴨舌」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的萬聖節，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布攜手台中新台式烤鴨品牌「小鴨片」合作，強勢推出聯名新品「酥炸鴨舌」，鴨舌以多種香料先滷後炸，口感酥脆涮嘴，還特意推出獨家特製爆炒辣醬作搭配，罪惡爆表，加碼還有萬聖節限定組合「暗黑系雞同鴨講」，一次爽吃新品加2款人氣炸物，10月13日起於全門市開吃。

▲萬聖節限定組合一次爽吃3種炸物。

▲「暗黑系雞同鴨講」還有超搞怪萬聖節限定包裝。

「繼光香香雞X小鴨片」最新聯名來了，強勢推出首度出現的鴨肉類新品「酥炸鴨舌」，精選鴨舌並以多種香料先滷後炸，口感酥脆鹹香又涮嘴，並選用甜麵醬搭配辣椒特調的獨家爆炒辣醬，讓人忍不住一口接一口，除了提供單點外，這次還搭配香香炸雞、墨魚甜不辣（海苔）推出萬聖節限定組合「暗黑系雞同鴨講」，一次就能吃到新品、經典人氣炸物，10月13日起至11月23日限時登場或售完為止。

▲漢堡王黑醬安格斯牛肉堡睽違4年回歸。

另，漢堡王期間限定「黑醬安格斯牛肉堡」睽違4年也在近日重磅回歸了，這次直接變身常態性商品，隨時都能點來吃，嚴選澳洲安格斯黑牛，厚度可是有一般牛肉的3倍厚，更能鎖住更多火烤多汁美味，接著淋上絕配靈魂醬汁「秘製香濃黑胡椒醬」，再佐以新鮮番茄、酥脆洋蔥以及美式起士，每一口都是罪惡美式風味，即日起於全門市開吃，提醒僅有兒童樂園店無販售該品項。

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