　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

太狂！鹹香「酥炸鴨舌」速食店就能吃到了　淋特製爆炒辣醬更涮嘴

▲▼「繼光香香雞X小鴨片」萬聖節最新聯名。（圖／業者提供）

▲速食店吃得到「酥炸鴨舌」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的萬聖節，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布攜手台中新台式烤鴨品牌「小鴨片」合作，強勢推出聯名新品「酥炸鴨舌」，鴨舌以多種香料先滷後炸，口感酥脆涮嘴，還特意推出獨家特製爆炒辣醬作搭配，罪惡爆表，加碼還有萬聖節限定組合「暗黑系雞同鴨講」，一次爽吃新品加2款人氣炸物，10月13日起於全門市開吃。

▲▼「繼光香香雞X小鴨片」萬聖節最新聯名。（圖／業者提供）

▲萬聖節限定組合一次爽吃3種炸物。

▲▼「繼光香香雞X小鴨片」萬聖節最新聯名。（圖／業者提供）

▲「暗黑系雞同鴨講」還有超搞怪萬聖節限定包裝。

「繼光香香雞X小鴨片」最新聯名來了，強勢推出首度出現的鴨肉類新品「酥炸鴨舌」，精選鴨舌並以多種香料先滷後炸，口感酥脆鹹香又涮嘴，並選用甜麵醬搭配辣椒特調的獨家爆炒辣醬，讓人忍不住一口接一口，除了提供單點外，這次還搭配香香炸雞、墨魚甜不辣（海苔）推出萬聖節限定組合「暗黑系雞同鴨講」，一次就能吃到新品、經典人氣炸物，10月13日起至11月23日限時登場或售完為止。

▲▼漢堡王黑醬安格斯牛肉堡睽違4年回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王黑醬安格斯牛肉堡睽違4年回歸。

另，漢堡王期間限定「黑醬安格斯牛肉堡」睽違4年也在近日重磅回歸了，這次直接變身常態性商品，隨時都能點來吃，嚴選澳洲安格斯黑牛，厚度可是有一般牛肉的3倍厚，更能鎖住更多火烤多汁美味，接著淋上絕配靈魂醬汁「秘製香濃黑胡椒醬」，再佐以新鮮番茄、酥脆洋蔥以及美式起士，每一口都是罪惡美式風味，即日起於全門市開吃，提醒僅有兒童樂園店無販售該品項。

【你可能也想看】

►狂賣上百萬碗！台人最愛外送「台式美食」出爐　北中南口味大不同
►今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底
►麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
命理師買「1檔股票」狂賺500萬　他聽完超震驚：厲害
快訊／新北公車撞機車衝上分隔島　騎士當場慘死
快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認
國慶收視率出爐！　「橘色惡魔」只排第二
臉書追蹤數暴跌！她一夜蒸發6萬　呂秋遠也哀號：我少80萬
快訊／大貓熊團團病因曝　動物園：疑腦部有腫瘤
安平古堡「改名」網戰翻　文化部長回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

太狂！鹹香「酥炸鴨舌」速食店就能吃到了　淋特製爆炒辣醬更涮嘴

買咖啡、鮮食沒有免費提網用了？　4大超商「最新規定」一次看

曬淘寶人生帳單！引出千萬級淘寶買手及感人故事　小編贈匾額感謝並預告雙十一重要情報

【廣編】CONVERSE桃園獨家TOP1旗艦店　統領廣場正式亮相

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！

1人訂、4人同享！超商APP首創「訂閱共享制」　還有3大功能

以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」

蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

太狂！鹹香「酥炸鴨舌」速食店就能吃到了　淋特製爆炒辣醬更涮嘴

買咖啡、鮮食沒有免費提網用了？　4大超商「最新規定」一次看

曬淘寶人生帳單！引出千萬級淘寶買手及感人故事　小編贈匾額感謝並預告雙十一重要情報

【廣編】CONVERSE桃園獨家TOP1旗艦店　統領廣場正式亮相

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！

1人訂、4人同享！超商APP首創「訂閱共享制」　還有3大功能

以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」

蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

全台最難掛名醫！開刀等1年　蝦皮推「代掛號賣場」4千元眾瘋搶

賣大樓房「20年前3死1傷」　屋主誠售！全場一看怕爆：比鬼還兇

習近平想在台北辦勝利遊行！　外媒揭中國「不寒而慄」治台計畫

上海招聘「940名防疫專員」工作期2年　動態清零或仍持續

快訊／新北樹林公車撞機車再衝分隔島　騎士當場慘死！

直擊／同市場掃街大比拼！蔣萬安勤握手拜票、陳時中支持者送蘿蔔

調整供應鏈結構　郭明錤：蘋果MacBook生產將轉移至泰國組裝

女子夜趕飯局竟駕車違停　一開門毒品露餡遭警逮

甄珍驚爆失聯！親妹銀霞首發聲揭心酸　「想找姊姊説話，她在哪？」

格林揍普爾只是男人之間的對話？　嘴綠媽：被推了一把才反擊

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

消費熱門新聞

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

淘寶人生帳單引出千萬級淘寶買手

4大超商最新「提網規定」一次看

全聯社團2022必買清單出爐！

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

買2送2！4大超商開工咖啡優惠一次看

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

每日6分鐘達到電波拉皮效果！

鹹香「酥炸鴨舌」速食店就能吃到了

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

更多熱門

相關新聞

盤點5家新開幕咖啡店

盤點5家新開幕咖啡店

日本京都知名的「%Arabica」咖啡朝聖了嗎？其實除了%Arabica，近期還有幾家新開幕的咖啡店，每家都各有特色，像是把鍋爐房變咖啡店，還有被稱為「全台最美公園咖啡館」，《ETtoday新聞雲》整理近期新開幕的5家咖啡店，咖啡控快筆記下來吧。

證件「1025」全中4碼豬肋排免費吃

證件「1025」全中4碼豬肋排免費吃

罪惡「北海道生乳吐司」只賣51天

罪惡「北海道生乳吐司」只賣51天

關鍵字：

美食情報美食雲繼光香香雞漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

女網紅練深蹲下半身全露出！真相曝光網傻眼

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面