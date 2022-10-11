支援幕前調度！iPadOS 16.1終於要登場　爆料：10月底正式上線

▲iPad OS 16.1預計10月底登場。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 的最新訊息，蘋果計劃在 10 月的最後一周發布 iPadOS 16.1，除非出現任何新的軟體錯誤或問題。並且此次更新支援所有的 iPad Pro 機型。

Mark Gurman 在推特上表示，iPadOS 16.1 有望在 10 月 24 日這一周發布。鑑於每次更新的最新測試版具有相同的內部版本號，Apple 可能會與 iPadOS 16.1 同時發布 iOS 16.1。由於比 iOS 16 的發布時間晚，iPadOS 16 將作為 iPadOS 16.1 發布。

這次更新兼容所有 iPad Pro 機型、第三代 iPad Air 及更新機型、第五代 iPad mini 及更新機型以及第五代 iPad 及更新機型。

蘋果此前曾表示 iPadOS 16 將於 10 月發布，但並未提供具體的發布日期。iPadOS 16 最初預計將在 9 月與 iOS 16 一起發布，但由於幕前調度的功能出現一些問題，因此蘋果推遲了更新的時間。

蘋果最近將幕前調度功能擴展到具有 2018 年和 2020 年發布的 A12X 和 A12Z 晶片的舊 iPad Pro 型號。根據外媒MacRumors報導，蘋果最近幾週改進幕前調度功能，但一些用戶表示，該功能在最新的 iPadOS 16 測試版中仍然存在部分瑕疵。