　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

▲今年有望推出全新iPad Pro。（圖／取自9to5mac）

▲iPadOS 16確認延遲發布。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向開發者推出iPadOS 16.1測試版系統，而先前就有外媒報導，今年的iPadOS 16可能會較晚發布，自2019年以來iPadOS一直是與iOS同步發布的，而這次情況出現了變化。蘋果也確認今年iPadOS 16將在iOS 16後發布。

根據外媒9to5mac報導，蘋果回應表示，今年是iPadOS的重要發展之年，iPadOS是專門為iPad設計的平台，會擁有自己的發布規劃時間，而今年的iPadOS更新將在iOS之後推出，版本為16.1。也就是今年秋天蘋果會跳過iPadOS 16.0，直接提供iPadOS 16.1。

目前蘋果提供給開發者的為iPadOS 16.1測試版軟體，在Apple Developer網站仍被標註為iPadOS 16.0 beta 7，目前不確定它與之前的iPadOS 16.0 beta 6有什麼不同。新iPadOS最重要的新功能應該是幕前調度（Stage Manager），它可以在提升多工體驗，讓App之間的切換變得更容易。

有開發者認為，iOS 16和iPadOS 16不能同步推出會帶來一些麻煩，有許多開發者會通過iOS 16和iPadOS 16 API開發通用App，沒有辦法將二者分開。現在開發者可能只有等待，等iOS 16和iPadOS 16都開放之後再進行開發。

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
曹瑞傑遭捅38刀血流乾亡　哥痛揭4疑點轟：外役監玩文字遊戲
快訊／桃園警察局「年輕女子」墜樓！　多處挫傷、骨折
余苑綺2歲兒懵懂問：媽媽是不是死掉了？　你們為什麼都在哭
Kevin老師有急事找你！台中男誤信簡訊　遭吸乾1400萬
廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼：乾脆關一關
最貴1杯500元！　超商推「3款頂級咖啡」
一家生5兄妹　4人長出「河馬臉」無法治癒
38死囚全無法槍決「都用同一大絕招」！　成保命關鍵
《小姐不熙娣》派翠克「路邊調情」　摟腰白衣妹醉躺機車

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

遭質疑護航高端　陳時中：公布疫苗價格對社會有什麼幫助？

車開到一半停路中駕駛意識不清　警消破窗！毒駕男這下慘了

從殯儀館買屍體兜售！獵奇男收藏器官、遺骨遭逮　心肺肝藏地下室

陳時中稱可隨時調整疫苗合約秘等　蔣萬安：請你今從高端開始公開

古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

快訊／桃園市警察局「年輕女子」墜樓！　多處挫傷、骨折送醫

「3+11」導致疫情大爆發？陳時中：沒充分證據

快訊／三重民宅2F竄黑煙！1男受困後側廚房　無心跳搶救中

曹瑞傑遭捅38刀血流乾亡　哥痛揭4疑點怒轟：外役監玩文字遊戲

觀望全球央行年會「台股偏弱」　法人：利空出盡整理後可望反彈

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

3C家電熱門新聞

新款平價iPad最新規格曝光！　鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

iPhone13 Pro Max「好市多折扣2000元」！果粉看傻

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　功能一次看

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

更多熱門

相關新聞

影／iPadOS 16「十大新功能」全公開　切換通話、多工處理一次看！

影／iPadOS 16「十大新功能」全公開　切換通話、多工處理一次看！

蘋果發表最新作業軟體iPadOS 16，預告將帶來許多好用的新功能，3C達人Tim哥也搶先帶大家來看看，iPadOS 16最新推出的「十大新功能」。Tim哥強調，iPad5、iPad mini 5、iPad air 3 之後的機種，以及iPad Pro全系列，到時候都可以更新到最新版的iPadOS 16，果粉們千萬別錯過！

iPadOS 16記筆記更方便　手寫文字也能排列整齊

iPadOS 16記筆記更方便　手寫文字也能排列整齊

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

iPadOS 16新功能藏代碼中　多功能模式可自由切換視窗

iPadOS 16新功能藏代碼中　多功能模式可自由切換視窗

蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

關鍵字：

iPadOS 16

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

艾成「拍戲曾冒詭異舉動」劇組毛骨悚然！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面