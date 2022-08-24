iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

▲iPadOS 16確認延遲發布。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向開發者推出iPadOS 16.1測試版系統，而先前就有外媒報導，今年的iPadOS 16可能會較晚發布，自2019年以來iPadOS一直是與iOS同步發布的，而這次情況出現了變化。蘋果也確認今年iPadOS 16將在iOS 16後發布。

根據外媒9to5mac報導，蘋果回應表示，今年是iPadOS的重要發展之年，iPadOS是專門為iPad設計的平台，會擁有自己的發布規劃時間，而今年的iPadOS更新將在iOS之後推出，版本為16.1。也就是今年秋天蘋果會跳過iPadOS 16.0，直接提供iPadOS 16.1。

目前蘋果提供給開發者的為iPadOS 16.1測試版軟體，在Apple Developer網站仍被標註為iPadOS 16.0 beta 7，目前不確定它與之前的iPadOS 16.0 beta 6有什麼不同。新iPadOS最重要的新功能應該是幕前調度（Stage Manager），它可以在提升多工體驗，讓App之間的切換變得更容易。

有開發者認為，iOS 16和iPadOS 16不能同步推出會帶來一些麻煩，有許多開發者會通過iOS 16和iPadOS 16 API開發通用App，沒有辦法將二者分開。現在開發者可能只有等待，等iOS 16和iPadOS 16都開放之後再進行開發。