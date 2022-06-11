影／iPadOS 16「十大新功能」全公開　切換通話、多工處理一次看！

▲Tim哥帶大家實測iPadOS 16「十大新功能」。（影／3cTim哥生活日常授權提供）

記者吳康瑋／綜合報導

iPadOS 16正式推出後，也帶來許多好用的新功能，這次3C達人Tim哥也要帶大家來看看，iPadOS 16最新推出的「十大新功能」；Tim哥強調，該系統有支援iPad5、iPad mini 5、iPad air 3 之後的機種，以及iPad Pro全系列，想更新的果粉們千萬別錯過！

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中天氣軟件更新可看到更詳細的資料。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

1.天氣軟件更新

Tim哥指出，第一個要介紹的是天氣，點進去後可以看到一個紫外線指數，舊版在這個部分是無法點進去，但新改版的可以，點進去後就會告訴用戶，今天該地區的紫外線指數如何，是否有超標風險；並且還可以顯示出體感溫度，詳細很多。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中Apple Pencll 可直接畫出表情符號（EMOJI）。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

2.Apple Pencll 可畫EMOJI

Tim哥指出，這一次Apple Pencll更新，新增可以繪畫的方式輸入表情符號，只要用畫的方式，該系統就會自動辨識並幫助用戶自動輸入，可是這個功能有先決條件，繪畫的符號必須讓Apple Pencll系統辨識得出來，才可以書寫成功。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中多裝置切換通話相當吸睛。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

3.多裝置切換通話

Tim哥指出，這次發表會提到的各裝置可互相切換通話，像是Facetime功能，自己就可以從iPad來接助理的電話，而在畫面上可以看到一個Facetime的Ligo，點下去後按下切換鍵就可以了。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中Stage Manager (臺前調度）功能相當吸睛。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

4.Stage Manager (臺前調度）

Tim哥指出，比如說你今天開File就開File，然后開提醒事項就只能開提醒事項，平時都要滑到中間才能切換，而透過該功能就不用這麼麻煩了，只要右上往下滑，就可以看到有臺前調度功能，而且這個多工處理可以處理多達四個程式，讓用戶可以快速多工處理。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中更推出檔案轉換格式的功能。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

5.檔案轉換格式

Tim哥指出，iPad過去在檔案App就已經可以進行壓縮、分類等功能，但現在更新後，在進入檔案後，右上方可以看到3個點，點下去後可看到圖像、列表、直欄，而下方有一個顯示所有副檔名的選項，像自己現在點下某張照片後，左上角就可以看到「.jpg」戥各種檔案格式，而你可以自行挑選轉換的影像大小，更增加快速「多選」、「分享」選項。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中備忘錄更新則新增時間分類功能。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

6.備忘錄更新（時間分類）

Tim哥指出，介面左邊可以看到今天有修改過的檔案，旁邊甚至還有以前七天內修改過的照片，以前的是不行的，而在IOS6上通通替您實現這些功能。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中備忘錄更新則新增關鍵字尋找、替代等功能。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）



7.備忘錄更新（關鍵字尋找、替代）

Tim哥指出，備忘錄有新增了一個「替代功能」可以使用。而備忘錄還有尋找功能、以經擁有電腦一般的性能，而且仍在新增中。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，其中備忘錄更新手寫功能，並可以直接拉直、對齊。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

8.備忘錄更新（手寫功能可以拉直、對齊）

在備忘錄功能中，可以用手寫方式來紀錄資訊，並且過去最害怕發生的沒對齊、自歪掉等狀況，都可以透過「手寫功能可以拉直」這個功能，再進一步去調整文字間的位置。

▲iPadOS 16最新推出的「十大新功能」，iCloud 家人共用相簿，最多可以5個人一起使用（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

9.iCloud 家人共用相簿

Tim哥指出，家人共有相簿可高達5人同時使用，同時上傳、同步更新。最厲害的部分，就是我們平時在存照片時，可能會不小心存到重複的照片，該系統會幫我們把重複的照片挑出來，合併存成一個重複項目，而該項目更是會自動幫忙挑選出畫質最優者，不用自己動手。

▲iPadOS 16最新「十大新功能」，除了PS4、PS5之外，現在開始連switch 手把都能開始連結。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

10.switch 手把連結

除了PS4、PS5之外，現在開始連switch 手把都能開始連結！而switch的連結方法，與一般連藍芽耳機等裝置都一樣，只要打開藍芽選取要連線的裝置來連結，就可以輕鬆暢玩各遊戲世界，並且在螢幕主頁面上，可以直接看到手把剩餘電量，相當方便。