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田間中暑熱衰竭「符合職災理賠」　屏東縣府籲農民加入農保

▲農友工作 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲農友工作 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入「日頭赤炎炎」的酷熱夏季，農友常因忙於農作，而忽略周遭溫度變化，導致在大熱天從事農務時出現中暑、熱衰竭，甚至不幸死亡等遺憾事件。屏東縣政府提供「躲太陽、補水份、勤防曬、要通風、保連繫」5個預防中暑小撇步，籲請農友在下田工作時，要特別注意做好各項措施預防中暑；另農民職業災害保險對於田間作業造成的中暑、熱衰竭等傷害均視為職業傷病符合理賠項目，為提高農民保障屏東縣府更籲請農民踴躍投保。

▲農友工作 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府呼籲，早上10時至下午2時太陽最烈，農友應儘量避免在大太陽下長時間工作，外出工作時儘量穿著淺色寬鬆衣服，並戴斗笠或帽子來遮陽，隨時補充水分。另外，也籲請農友不但要隨時注意身體狀況及自身安全，也要留意周遭附近其他農友的情況，相互照應，如果有中暑情形發生，記得「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」處理中暑5步驟，請儘量至陰涼處，將衣服鬆脫、用水擦拭身體及搧風來散熱，並可補充加少許鹽的冷開水或稀釋之電解質，但若有意識不清情況，則應避免進食，應儘快就醫。

農業處長鄭永裕表示，參加農民職業災害保險的農民，如於農業工作時造成中暑、熱痙攣或熱衰竭等情況，可視為職業傷害，享有農民職業災害保險的保障。如選擇參加「增給傷害給付」的農民，每月保費20元比原本職災保費多繳5元，可獲得2倍的傷害給付金額。另為使從農安全獲得更多保障，凡符合農民職業災害保險加保資格但尚未加保的農民，也請儘速到農會申請加保，讓農民在田間工作獲得更好的保障。

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