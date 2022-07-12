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屏東縣府「網路安全．性不性有你」活動　提醒暑假嚴防性暴力

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

根據衛生福利部兒童及少年性剝削疑涉人口販運案件通報資料顯示，拍攝製造兒少性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品之案件，1年全國發生1820件，其中屏東縣有62件，縣府鑑於未成年兒少透過電腦、平板、手機線上學習，網際網路需求大量增加，暑假期間辦理「網絡安全．性不性有你」活動，避免青少年受害。

屏東社會福利服務中心以案例說明，「小美透過匿名交友網站認識陌生網友，兩人相互留彼此的Instagram，透過Instagram聊天之方式與小美成為好朋友，藉此降低小美的警戒心，接著告訴小美有輕鬆賺錢的工作方式，利用小美未成年且想要快速賺取零用錢，說明因為要先審核是否符合平面模特兒資格，要求小美先自行拍攝全裸裸照，確認符合平面模特兒資格後再約小美至旅館進行較裸露尺度之外拍，進而性侵小美」。

在網際網路虛擬世界未成年兒少缺乏辨識網路危險，易於交友軟體中透漏個人資訊，透過Instagram、手機語音遊戲We play等社交APP軟體，在網路世界快速與陌生人結識，未成年兒少在青春期發展階段對於情感關係的好奇、探索階段及對於網路資訊較無法辨識真假，用此方式誘騙未成年兒少以降低兒少戒心，要求未成年兒少拍攝裸露照片或影片，取得照片或影片後，進一步威脅與兒少要再提供更多裸露照片或發生性關係，造成未成年兒少身心恐懼，影響其生活適應及心理受創。

依據兒童及少年福利與權益保障法有關規定，兒童及少年不得超過合理時間持續使用電子類產品，致有害身心健康，同條第2項父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，應禁止兒童及少年為前項各款行為。鼓勵民眾及家長在日常生活中應多加關心家中未成年兒少使用電腦、平板、手機之概況，平時亦可透過時事新聞或I WIN網站，陪伴未成年兒少瞭解及認識性剝削及網路安全相關資訊。

縣府社會福利服務中心於2日、16日辦理「網絡安全．性不性有你」活動，透過團體帶領的模式教導兒少關於性剝削犯罪之認識、遭受性剝削之處境、網路安全及正確使用網路之知識，並引導兒少放下手機探索自我的興趣，提升兒少對於網路安全、性剝削的正確知能。

杜絕私密照外流請遵循4不1要：不拍攝、不留存、不傳佈、不責怪被害人，並且要截圖保存證據，保護自己也不要傷害別人。提醒您即使未將兒少私密照片傳送或散佈予他人，無故留存、持有亦為觸法行為，初次被查獲最高可處10萬元罰鍰。

若民眾及家長發現家中未成年兒少有拍攝裸露照片、影片給予他人，可進行以下步驟：
 不刪除帳號、不刪好友、不刪對話紀錄、不刪照片或影片。
 保留該帳號個資ID、姓名、手機號碼。
 保留所有對話紀錄。
 截圖全版畫面(包含日期、時間、完整對話紀錄)。
 報警、諮詢I WIN網路內容防護機構及113保護專線協助。
 諮詢網站：Web885網路諮詢熱線http://www.web885.org.tw/
 檢舉網頁內容：iWIN網路內容防護機構https://i.win.org.tw/
 iWIN熱線：(02)2577-5188
 婦幼保護專線：113

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