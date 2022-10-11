高雄「設計中島」連假創130萬人登島！1分鐘影片飛越10大展覽曝光

▲高雄「設計中島」國慶連假創130萬人登島。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

「2022台灣設計展在高雄」掀起設計浪潮，國慶3天連假湧入130萬人登上「設計中島」，高雄市長陳其邁也發布1分鐘影片「台灣設計·向光飛行」，以穿越機視角飛越設計中島10大展覽、城市展區影片，透過快速飛行留下精彩畫面令人驚豔不已。

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▲▼台灣設計展「設計中島」國慶連假創130萬人登島。（圖／高雄市政府文化局）

今年台灣設計展在高雄大受好評，不僅重新定義台灣當代的設計樣貌，網路上分享與推薦不斷，吸引全台島民「登島」朝聖，把握假期感受台灣設計力和高雄港灣的無敵海景。透過電信公司的數據統計分析，連假期間登上「設計中島」的參觀者，高達6成來自外縣市。

高雄市政府文化局長王文翠表示，許多人登島就是一整天，看完精彩的10個展覽，還可以逛逛市集吃吃美食，坐在碼頭上吹著舒服的海風看夕陽海景；而夜晚欣賞港灣上的設計擎天光之展演，更是不同凡響的視聽饗宴。台灣設計展在高雄的朝聖熱潮，也帶動連假期間高雄飯店住房率，其中愛河灣周邊住宿旅店訂房率高達9成5，全高雄的飯店總訂房率更突破8成。

▲▼高雄「設計中島」國慶連假創130萬人登島。（圖／高雄市政府文化局）

「2022台灣設計展」在高雄將進行至10月23日，除了主展場設計中島之外，更將設計能量範圍遍及高雄市38個行政區，整個10月有近20場設計展覽、活動，席捲高雄各個角落。像是駁二嬉啤派對，下週在衛武營將舉辦城市野營，還有高雄電影節，民眾可運用輕軌、捷運等大眾運輸工具暢遊高雄。

▼影／高雄市長陳其邁發布影片，以穿越機視角，1分鐘飛越設計展個展區：

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