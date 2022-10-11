酒駕累犯！民進黨台中市議員參選人林義偉判4月　2年前也被抓過

▲ 民進黨台中市議員參選人竟是酒駕累犯，林義偉2年前就曾被抓。（圖／資料畫面）



記者游瓊華／台中報導

被視為政壇明日之星的民進黨台中市第五選區市議員候選人林義偉，9月爆發酒駕事件，酒測值高達每公升0.85毫克，被檢察官依公共危險罪聲請簡易判決。法官認為，林義偉109年才因酒駕被抓遭緩起訴，期滿又再犯，「圖存僥倖之心態可議」，處有期徒刑4個月，得易科罰金。

9月12日林義偉選舉跑攤，晚間在友人住處喝完酒後，仍開車上路，行經西屯區黎明路三段與經貿路二段交岔路口時，因超越停止線，被巡邏警員在黎明路三段與中科路口攔查，酒測值高達0.85毫克。

▲林義偉當時供稱僅喝了3罐啤酒，被法醫高大成打臉。（圖／資料畫面）



林義偉當時供稱僅喝3罐啤酒，但被法醫高大成打臉，酒精濃度要達到每公升0.85毫克，已相當於喝了半瓶威士忌，或一整瓶清酒、8支玻璃瓶啤酒，罐裝啤酒更要喝到12罐才有可能。

林義偉酒駕被逮後，發出294字聲明稿，除了道歉，也宣布自即刻起退出台中市議員選舉，也立即退出民進黨。由於林義偉當時在第五選區呼聲極高，林義偉宣布退選，讓民進黨內部忍不住嘆「綠營在台中市議員直接少一席」。

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