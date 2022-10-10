前陸軍士官酒駕撞死人逃逸　燒賓士車滅證！遭判刑7年

▲陸軍士官酒駕，撞死77歲婦人後肇事逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗袁姓男子，今年3月酒駕撞死一名77歲婦人後肇事逃逸，事後火燒車、拆車牌湮滅證據。苗栗地院日前審理時，依「駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，因而致人於死」、「現役軍人駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死亡而逃逸」等罪，判處有期徒刑7年。



回顧案情，袁男在今年3月喝酒後開車，行經苗栗市中山路撞死一名77歲婦人後逃逸，為掩飾犯行，袁男以打火機點燃紙張、娃娃等物，燒毀自己的車輛。袁男於事後1小時，在父親的陪同下抵達警局，當時他酒意未消，整個人還呈現恍神狀態，堅持沒有開車，辯稱車子被偷了，直到警方拿出監視器畫面、KTV盤查畫面、火燒車檢驗報告，袁男才終於坦承酒駕肇逃又火燒車。

▲男子坦承撞死人太害怕，直接一把火把車燒了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

由於袁男身分為陸軍步兵士官，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部也回應，袁姓士官休假期間，駕車行經苗栗市區，不慎撞擊劉姓婦人後逃逸，經警方酒測超標。教準部則表示依「刑懲併行」原則，重懲撤職。

判決指出，袁男出庭時稱有回到現場，觀看救護車到場才離開，也有請友人的女友叫救護車。但證人表示，當天現場沒有人報案，他在打110報案時，看到袁男車輛從一旁邊巷子開出，擋風玻璃是破碎的狀態，袁男沒有下車，那時救護車也還沒有來。

苗栗地院審酌，袁男雖坦承犯行，但未能與被害人家屬達成和解，依「駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，因而致人於死」判有期徒刑5年6個月，另依「現役軍人駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死亡而逃逸」判有期徒刑2年，合併執行7年，可上訴。至於火燒車涉及公共危險部分，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。