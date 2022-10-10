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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3.8％中籤率！他昨晚衝台北搶拿末代嗡嗡包　問柯文哲「可選總統嗎」

▲▼台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、首位拿到嗡嗡包的陳姓民眾。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府前廣場10日上午7時舉辦國慶升旗暨活動，今年為台北市長柯文哲任期第8年，因此依照慣例發放的「嗡嗡包」也成最後一代，此次共有9萬1248人登記，中籤率3.8％。只見第一位領到嗡嗡包的陳姓民眾向一旁柯文哲喊話，希望對方能選總統，柯文哲則開玩笑地說「你可以下班了」。

台北市政府10日上午舉辦國慶升旗暨慶祝活動，由台北市長柯文哲親自出席，而請辭副市長身份的無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨台北市議員參選人們則於觀眾席參與。柯文哲致詞時表示，這是他任內最後一次參加雙十國慶，心中有很多感觸，謝謝大家一路以來對北市府的支持與建議，希望將來維持這股凝聚力量往前走。

▲▼台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲指出，本來國慶日就是一個讓全國可以團結凝聚的日子，很不希望此日變成分裂的日子，每個人都有每個人意識形態，他自己也有，但不管怎麼樣，只要出社會在不同位置上，還是要盡自己的力量讓台灣更團結、更和諧。

柯文哲也提到，今天有發第8代嗡嗡包，自發行以來每年樣式都不一樣，保持創新的精神與台灣品牌合作，希望往後的日子裡，也能繼續支持台灣在地品牌發展；這3年來嗡嗡包採取線上登錄，他認為E化是國家未來的希望所在，希望台北市可以成為幸福宜居的永續城市，再次謝謝大家來參加國慶升旗，一同歡度中華民國111年生日快樂。

不過，在柯文哲參與整場國慶活動時，只見一旁不斷有一名婦女喊著「柯文哲選總統」等支持聲音，且柯文哲站在舞台下方揮舞國旗時，更有支持者高舉柯文哲書籍《生死之間》。

▲▼台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

隨後，柯文哲與黃珊珊一同接受媒體訪問，被問到有民眾希望未來有「珊珊包」？黃珊珊說，大家真的很喜歡嗡嗡包，依照市民搶排隊的狀況，相信會繼續發放，不過名稱仍可叫「嗡嗡包」；柯文哲補充道，叫什麼包不重要，有發比較重要。

而活動進入發放嗡嗡包環節，只見柯文哲雙手拿著2款嗡嗡包給首位領取的陳姓民眾挑選，陳姓民眾表示，自己9日晚上11時就從台中到台北，就是想早點與柯文哲互動，自己每一次都會來，至今已有抽中5次嗡嗡包，讓柯文哲大讚「很厲害」。

被問到有什麼話想與柯文哲說？陳姓民眾直接轉身向柯文哲問說「你可以選總統嗎？」聽聞此問題的柯文哲則哈哈大笑，開玩笑地回答「你可以下班了！」

▲▼台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

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