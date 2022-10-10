　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

▲屏東地檢署以羅姓男子涉嫌強盜、強制性交罪嫌向法院聲押禁見獲准 。（圖／民眾提供）

▲羅姓男子持刀打劫性侵女子，想用精神障礙脫罪，法院做了精神鑑定後認為不適用刑法第19條減刑情事。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／屏東報導

一名30多歲羅姓男子，今年2月晚間行經潮州火車站後站，見一名20多歲妙齡女子運動落單，竟以水果刀架子被害人頸部喝令被害女子為其口交，警方獲報逮人移送法辦。羅男偵訊時企圖用精神障礙脫罪，不過法院囑託精神鑑定認為不適用，一審依強盜強制性交等罪重判20年，可上訴。

回顧案情，羅男於今年1月18日攜帶水果刀騎車行經潮州鎮，看到女子經過，趨前持刀威嚇，強押被害至路邊蹲下交出身上財物，「要錢、把錢給我」，女子無法抗拒只能交出1千元，羅男得手後騎機車離去。

不到20天，羅男於今年2月6日晚間再次攜帶水果刀、騎機車行經潮州火車站後站，見被害人甲女獨自坐在該處商店外階梯，即將機車停於附近，持水果刀步行接近甲女，先持刀架住她頭部，喝令起身並控制其行動，再威脅她依指示前往附近空地，並將用抵住女方頸部，要求交付身上款項。

羅男見她孤身可欺，得手現金600元後仍不罷手，又起色心，再持刀喝令她為其口交，並以手指插入她下體，強制性交得逞。被害女子試圖逃脫之際，羅男不僅揮拳毆打甲女臉部及肩膀，還持水果刀刺傷甲女頸部，隨後騎車逃離現場。事後，甲女立刻電聯其母親到場，在母親陪同下送醫並報警處理。警方調閱監視器，隔天立即將羅男逮捕移送法辦。

屏東地院審理時，羅男稱案發當時不知道自己在做什麼，並且以前往精神科檢查為由聲請停止羈押。法官囑託精神鑑定，鑑定結論為認為就精神醫學之角度來看，羅男在此案當時並無適用刑法第19條減刑情事，且被害女子於案發時年紀尚輕，正處人生黃金時期，前景無限，卻因羅男缺錢又逞一時獸慾而遭逢此劫，可以想像女子一生難以抹滅陰影，一審依強盜、強盜強制性交罪，判處有期徒刑20年，可上訴。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
18萬職缺招嘸人　20家飯店喊引進移工：年輕人寧跑外送
國慶後發錢囉！　這地方「每人可領2000元」
今天限定！　麥當勞「8大品項買1送1」
「橘色惡魔」將登場！　最後一夜心情曝
梁朝偉爆加入《魷魚遊戲2》！　劉嘉玲1舉動網嗨炸
LIVE／國慶大會看這裡！　橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場
不只「橘色惡魔」！　國慶十大亮點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

國慶日凌晨觀浪！35歲女墜落西子灣防波堤　摔斷右手幸運獲救

八德外役監變調關鍵曝　受刑人喝酒、欺壓全都來

國慶維安高規格！北市動員1500警力　「長鏡頭、大包包」禁止入場

5屁孩30刀砍死小黃司機！竟為2000元　13年前夜景聖地驚悚命案

宜蘭監獄副典獄長遭控耍官威　害女員工流產

蘭嶼百人亂鬥6人被捕！　移送台東地檢署下場曝光

台大網紅教授遭控性騷女學生　葉丙成火大要報警抓人

國慶連假進警局！蘆洲男搶付「2500元薑母鴨」　當街爆走被警壓制

國中生開學15天被打4次　霸凌者讚「老師人超好」：只說下次別犯

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

國慶日凌晨觀浪！35歲女墜落西子灣防波堤　摔斷右手幸運獲救

八德外役監變調關鍵曝　受刑人喝酒、欺壓全都來

國慶維安高規格！北市動員1500警力　「長鏡頭、大包包」禁止入場

5屁孩30刀砍死小黃司機！竟為2000元　13年前夜景聖地驚悚命案

宜蘭監獄副典獄長遭控耍官威　害女員工流產

蘭嶼百人亂鬥6人被捕！　移送台東地檢署下場曝光

台大網紅教授遭控性騷女學生　葉丙成火大要報警抓人

國慶連假進警局！蘆洲男搶付「2500元薑母鴨」　當街爆走被警壓制

國中生開學15天被打4次　霸凌者讚「老師人超好」：只說下次別犯

2022年國慶升旗盛大舉行　黃偉哲祝福中華民國千秋昌盛

耳朵發亮也有事？大都會教頭懷疑教士投手「抹油」

4年沒拍戲！唐嫣育女2年「宣布暫停工作」　親曝背後原因與疫情有關

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

直擊／台南「武陣」首登國慶舞台　百歲人瑞、8歲小童展技藝

凶狠「魚虎」現蹤！台東活水湖清除泰國鱧　專家潛水活捉10尾

蔣萬安又惹到周玉蔻　看「深蹲」怒轟：根本就是白痴政見

拜登通話蕭茲　同聲批評俄羅斯核威脅不負責任

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

社會熱門新聞

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

蘭嶼百人亂鬥6人被捕！　下場曝光

狂揍遲緩生4次　霸凌者讚「老師人超好」

台大網紅教授遭控性騷女生　葉丙成要報警抓人

即／蘭嶼6居民移送台東！1人高喊：不能侵門踏戶

每天探望病妻　翁車禍亡妻仍不知情

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

醉男開砂石車撞店嗆認識議長！蔣根煌回應了

女控遭老闆性侵　判無罪理由曝

私闖「黃金帝國」　網紅喊屈：真的被追砍

蘭嶼大亂鬥畫面曝！鬧事遊客被包圍秒龜縮

宜蘭監獄副典獄長遭控耍官威　害女員工流產

5屁孩為2000元30刀砍死小黃司機　13年前驚悚命案

更多熱門

相關新聞

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

雙十國慶連假全台出現返鄉出遊人潮，台鐵卻傳出新自強號「被損壞」！屏東一名40多歲的女騎士疑似走錯路，竟然想要在旗官路平交道迴轉，結果不慎掉進軌道裡，整台機車卡住，找保全來幫忙也也搬不動，就這樣瞎忙了2分半鐘，新自強號疾駛而來撞上，導致列車頭破大洞，女騎士不但被台鐵求償損失，還被依公共危險罪移送。

趙少康力挺蘇清泉　呼籲好人出頭天

趙少康力挺蘇清泉　呼籲好人出頭天

過馬路遭轎車猛撞　男肺臟破裂不治

過馬路遭轎車猛撞　男肺臟破裂不治

年薪40萬以下能買房嗎？　全台小資購屋熱區大盤點

年薪40萬以下能買房嗎？　全台小資購屋熱區大盤點

貨運業被罰12萬擺爛　扣押公司存款火速繳清

貨運業被罰12萬擺爛　扣押公司存款火速繳清

關鍵字：

屏東

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面