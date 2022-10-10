持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

▲羅姓男子持刀打劫性侵女子，想用精神障礙脫罪，法院做了精神鑑定後認為不適用刑法第19條減刑情事。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／屏東報導

一名30多歲羅姓男子，今年2月晚間行經潮州火車站後站，見一名20多歲妙齡女子運動落單，竟以水果刀架子被害人頸部喝令被害女子為其口交，警方獲報逮人移送法辦。羅男偵訊時企圖用精神障礙脫罪，不過法院囑託精神鑑定認為不適用，一審依強盜強制性交等罪重判20年，可上訴。

回顧案情，羅男於今年1月18日攜帶水果刀騎車行經潮州鎮，看到女子經過，趨前持刀威嚇，強押被害至路邊蹲下交出身上財物，「要錢、把錢給我」，女子無法抗拒只能交出1千元，羅男得手後騎機車離去。

不到20天，羅男於今年2月6日晚間再次攜帶水果刀、騎機車行經潮州火車站後站，見被害人甲女獨自坐在該處商店外階梯，即將機車停於附近，持水果刀步行接近甲女，先持刀架住她頭部，喝令起身並控制其行動，再威脅她依指示前往附近空地，並將用抵住女方頸部，要求交付身上款項。

羅男見她孤身可欺，得手現金600元後仍不罷手，又起色心，再持刀喝令她為其口交，並以手指插入她下體，強制性交得逞。被害女子試圖逃脫之際，羅男不僅揮拳毆打甲女臉部及肩膀，還持水果刀刺傷甲女頸部，隨後騎車逃離現場。事後，甲女立刻電聯其母親到場，在母親陪同下送醫並報警處理。警方調閱監視器，隔天立即將羅男逮捕移送法辦。

屏東地院審理時，羅男稱案發當時不知道自己在做什麼，並且以前往精神科檢查為由聲請停止羈押。法官囑託精神鑑定，鑑定結論為認為就精神醫學之角度來看，羅男在此案當時並無適用刑法第19條減刑情事，且被害女子於案發時年紀尚輕，正處人生黃金時期，前景無限，卻因羅男缺錢又逞一時獸慾而遭逢此劫，可以想像女子一生難以抹滅陰影，一審依強盜、強盜強制性交罪，判處有期徒刑20年，可上訴。