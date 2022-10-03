尹錫悅政府調查公務員遭北韓槍殺案　文在寅拒書面調查喊「無禮」

▲李萊晉曾召開記者會，澄清弟弟絕不可能「投誠北韓」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部一名47歲的李姓公務員於2020年9月慘遭北韓（朝鮮）遠距槍殺焚屍，儘管當時文在寅政府在調查中指出該名公務員因欠下3億韓元賭債而產生「投誠北韓」意圖，此一說法卻不被家屬接受。近日，南韓監察院要求前總統文在寅接受書面報告，沒想到文在寅卻大感不快，直接退件處理。

尹錫悅政府自從今年5月上台後，便接受該公務員胞兄李萊晉（이래진，音譯）陳情，多次表示要重新調查李姓公務員被北韓槍殺的真相，誓言還李姓兄弟倆公道，此事件被外界視為新（尹錫悅）、舊（文在寅）政府對立的導火線之一。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨現任國會議員、前青瓦台國政狀況室長尹建永今（3）日在國會召開記者會時，透露文在寅退還監察院書面調查報告的內幕，監察院於9月30日向文在寅所在的平山村私宅秘書室寄送報告書，通知應接受書面報告。文在寅對此明顯感到不悅，「非常無禮的舉動！」

之後，監察院再度向平山村私宅秘書室傳送文在寅的電子郵件，慘遭秘書室原封不動退件處理。

尹建永表示，「根據間接確認得到的結果，監察院書面調查請求須獲得監察院長的批准。監察院拋下政治中立的原則，甘願自當權力的魁儡。對此，應釐清真相、揪出背後勢力。」

共同民主黨認為此事，是尹錫悅政府對於前朝（文在寅政府）的政治追殺。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》