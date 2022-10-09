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大陸 大陸焦點 特派現場

再回應馬斯克發言！陸：台灣可作為「特別行政區」實行高度自治

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）近日接受外媒採訪時稱，避免台海衝突的方法就是讓台灣成為中國的「特別行政區」。中國大陸外交部發言人毛寧9日再度就此事表態，她表示，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治。

毛寧在例行記者會上提到，昨天（8日）她介紹了中方在台灣問題上的原則立場，當前引發台海局勢緊張動蕩的根源，是民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，只有堅決遏制台獨”分裂，反對外部勢力干涉，才能維護台海和平穩定。

▼特斯拉CEO馬斯克。

▲特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／視覺中國CFP）

毛寧指出，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的合法權益將得到充分保障。」

毛寧強調，中國的統一不會損害任何國家的正當利益，只會給各國帶來更多的發展機遇，給亞太地區和世界繁榮注入更多的正能量，「我們希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持『和平統一、一國兩制』。」

另外，對於陸委會稱馬斯克「台灣特別行政區」說法「不會被台灣人民接受」，毛寧回應，「民進黨當局的有關言論根本不值一駁，無論民進黨當局說什麼都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的基本事實。」

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