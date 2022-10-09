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超Chill城市！《魅力基隆》秋季號嶄新出刊　空間魔法一次全揭露

▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊 空間魔法一次全揭露。（圖／基隆市政府提供）

▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

告別艷夏，秋意漸濃，做為一個有態度的鷹派城市，超Chill的《魅力基隆》秋季號全新策劃「2022年國家卓越建設獎」在基隆，得獎作品的設計理念一次大公開、「2022基隆海洋老鷹嘉年華」全紀錄，並揭密市府如何將打造為專屬基隆海洋魅力的觀光國際品牌之一，以及基隆如何以地形優勢興建特色公園遊戲場、打造友善動物城市，帶大家深入堂奧、一窺究竟。

市府指出，2022年國家卓越建設獎，基隆市政府榮獲4大殊榮，擁有建築、景觀設計背景的基隆市長林右昌，帶領團隊與優秀建築師合作，打破框架、施展空間魔法，本期得獎作品的設計理念一次大公開。睽違2年在疫情之後，以「遨遊天際、向海致敬」為主題的「2022基隆海洋老鷹嘉年華」首次於國門廣場舉行，遊行隊伍為歷年來規模之最，各式各樣巨型人偶、舞藝精湛的踩街舞者，超過4萬名遊客一起封街狂歡。

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▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊 空間魔法一次全揭露。（圖／基隆市政府提供）

▲睽違2年「2022基隆海洋老鷹嘉年華」首次於國門廣場舉行。

五星級的「寵物銀行」即將落成！林右昌說，毛孩就是家人。今年擴大舉辦的「狗狗森友會」，做伙共創動物友善城市。來基隆，除了寵物友善餐廳漸增，市府以青創、地方型SBIR鼓勵業者設立寵愛毛孩研發中心，全方位照顧毛孩福利與權益，這期間點點滴滴的努力，「毛孩新天堂樂園」未來樣貌搶先曝光。

此外，基隆暖暖區「新型全齡化共融公園」25公尺超長溜滑梯，吸引爸媽帶孩童前來遊玩放電，這麼棒的遊戲場，就在住家轉角處，一點都不遠。從山城出發，前進市區，再到海邊，直擊基隆近年來的特色公園建設，如何運用地形、地景特色，讓共融遊戲場在社區裡遍地開花。

▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊 空間魔法一次全揭露。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆暖暖區「新型全齡化共融公園」25公尺超長溜滑梯。
觀銷處長曾姿雯表示，本期《魅力基隆》秋季號封面設計頗具巧思，由動畫導演、同時也是基隆在地藝術創作者葉雨涵，以毛孩樂園結合特色遊戲場為主題，運用紙雕創作將基隆山海城地景地貌融入主題，呈現豔陽晴空、與秋陽燦爛兩版，以強烈色塊勾勒群山線條，以及細膩的親子溫馨互動，增添了城市甜蜜的意象。

曾姿雯說，為了使《魅力基隆》的第一手資訊能夠無限傳遞與分享給更多民眾，市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，方便讀者可以在線上輕鬆閱讀，歡迎上網搜尋「魅力基隆」臉書粉專，或上精彩「2022《魅力基隆》秋季號」線上電子書。

▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊 空間魔法一次全揭露。（圖／基隆市政府提供）

▲正濱旅遊中心。

▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊 空間魔法一次全揭露。（圖／基隆市政府提供）

▲安樂三期公園。

▲《魅力基隆》秋季號嶄新出刊 空間魔法一次全揭露。（圖／基隆市政府提供）

▲今年舉辦「狗狗森友會」以狗會友。

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