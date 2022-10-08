　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取名「霜降牛」是因過冬才好吃？內行人揭真相：跟24節氣無關

▲▼火鍋、涮涮鍋、吃鍋。（圖／記者陳俊宏攝／嚴禁用於負面新聞）

▲火鍋肉片有許多種類。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

吃火鍋點肉時，通常會有霜降、雪花和菲力等各式肉品供顧客選擇，不過有網友就好奇，為什麼只有「霜降牛」是以24個節氣的「霜降」來命名，沒有「秋分和牛」或是「驚蟄和牛」。對此，有內行人也出面解答，「霜降其實是形容肉品油脂分布的比例，跟24節氣沒有關係。」

一名網友在Dcard發文表示，他日前到超商買了「霜降和牛飯糰」，享用的同時也不禁好奇，「24個節氣為什麼只挑霜降來命名？是因為這個時候的牛準備過冬所以最好吃嗎？為什麼沒有秋分和牛或是驚蟄和牛？聽起來也很厲害啊，還是說是因為牛肉要先拿去急速冷凍所以叫『霜降』？有沒有人可以解答這個困擾已久的問題？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友好奇「霜降牛」的取名原因。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友好奇「霜降牛」的取名原因。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「名字好聽，讓人比較有購買慾望」、「一直以為霜降是指它結冰」、「因為這樣賣比較貴」、「因為叫這樣你才會想買」、「就跟松阪豬一樣，說穿了就是豬頸肉，只是松阪豬讓消費者比較有購買慾」、「一年只有霜降一天殺的牛」。

其中，也有內行人揭露正解表示，「霜降其實是形容肉品油脂分布的比例，跟24節氣沒有關係，是指白色的油脂像是下雪一樣，所以叫『霜降』與雪花牛相比油脂較少，在部位上也沒有指定，也會根據店家的不同有不一樣的『霜降』、『雪花』分級標準」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
確診後多久能愛愛？專家曝「最安全天數」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／江蕙歌迷來！哪句歌詞發行照？　正妹聽冷笑話神回

取名「霜降牛」是因過冬才好吃？內行人揭真相：跟24節氣無關

影／幽默公公突襲媳婦給驚喜　反被嚇到腿軟跪地板

登山女神13小時攻頂第8高峰！紀錄被質疑造假　他拿數據一比驚了

影／萌弟買土耳其冰淇淋　沒哭鬧還笑出月亮眼！

打高端赴日本旅遊有解！　「符合2大條件」省3500免PCR

同事在加班，能先走嗎？你看到的加班「與工作無關」　前輩給忠告

天涼了！經典香菇雞湯自己來　「不加鹽更鮮甜」有訣竅

「友善自然」　 漁光浪集與瑞復益智中心辦淨灘公益活動

口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

18歲女警察面前闖紅燈　酒測打臉：只喝一點點

影／江蕙歌迷來！哪句歌詞發行照？　正妹聽冷笑話神回

取名「霜降牛」是因過冬才好吃？內行人揭真相：跟24節氣無關

影／幽默公公突襲媳婦給驚喜　反被嚇到腿軟跪地板

登山女神13小時攻頂第8高峰！紀錄被質疑造假　他拿數據一比驚了

影／萌弟買土耳其冰淇淋　沒哭鬧還笑出月亮眼！

打高端赴日本旅遊有解！　「符合2大條件」省3500免PCR

同事在加班，能先走嗎？你看到的加班「與工作無關」　前輩給忠告

天涼了！經典香菇雞湯自己來　「不加鹽更鮮甜」有訣竅

「友善自然」　 漁光浪集與瑞復益智中心辦淨灘公益活動

口服抗病毒藥物使用新增！指揮中心開放「倍拉維」可用鼻胃管灌給藥

婦產科狼醫性侵147女！美總統參選人之妻也受害　醫院拿52億和解

Eko曾是台最紅視覺系主唱！　曝鼓手弟正面...比哥「更像吸血鬼」

台泥「今年摔3成」存股族傻眼　手握百張達人：放長線釣大魚

曾是深綠戰友！鄭寶清北桃總部成立　民進黨創黨大老紛紛現身力挺

闖員林知名鬼樓！遭街友持刀追殺　管理人提告「晚安小雞」

影／江蕙歌迷來！哪句歌詞發行照？　正妹聽冷笑話神回

引進外籍白領》林忠正／大量引進移民　否則勞健保破產

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

相關新聞

雪花牛不是雪花牛？營養師揭真相：霜降也有假

雪花牛不是雪花牛？營養師揭真相：霜降也有假

大家在吃火鍋、燒烤或牛排時，有留意過肉片種類嗎？營養師指出，常見名稱使用「雪花」或「霜降」等，其實可能是「注脂肉」！雖然對人體安全、且原型仍屬一般肉品，不過因油脂的注入，會導致熱量爆表。而食藥署也公告，今年7/1起，業者須註明是否為注脂肉，讓民眾有最終選擇權。

雪花、霜降好難分！專家曝：與等級無關

雪花、霜降好難分！專家曝：與等級無關

日高品質崩毀　大倉飯店認造假

日高品質崩毀　大倉飯店認造假

關鍵字：

霜降牛

讀者迴響

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面