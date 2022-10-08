取名「霜降牛」是因過冬才好吃？內行人揭真相：跟24節氣無關

▲火鍋肉片有許多種類。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

吃火鍋點肉時，通常會有霜降、雪花和菲力等各式肉品供顧客選擇，不過有網友就好奇，為什麼只有「霜降牛」是以24個節氣的「霜降」來命名，沒有「秋分和牛」或是「驚蟄和牛」。對此，有內行人也出面解答，「霜降其實是形容肉品油脂分布的比例，跟24節氣沒有關係。」

一名網友在Dcard發文表示，他日前到超商買了「霜降和牛飯糰」，享用的同時也不禁好奇，「24個節氣為什麼只挑霜降來命名？是因為這個時候的牛準備過冬所以最好吃嗎？為什麼沒有秋分和牛或是驚蟄和牛？聽起來也很厲害啊，還是說是因為牛肉要先拿去急速冷凍所以叫『霜降』？有沒有人可以解答這個困擾已久的問題？」

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▲有網友好奇「霜降牛」的取名原因。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「名字好聽，讓人比較有購買慾望」、「一直以為霜降是指它結冰」、「因為這樣賣比較貴」、「因為叫這樣你才會想買」、「就跟松阪豬一樣，說穿了就是豬頸肉，只是松阪豬讓消費者比較有購買慾」、「一年只有霜降一天殺的牛」。

其中，也有內行人揭露正解表示，「霜降其實是形容肉品油脂分布的比例，跟24節氣沒有關係，是指白色的油脂像是下雪一樣，所以叫『霜降』與雪花牛相比油脂較少，在部位上也沒有指定，也會根據店家的不同有不一樣的『霜降』、『雪花』分級標準」。

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