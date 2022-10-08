債務糾紛深夜「撂人助陣」　快打部隊強力快速到場...逮捕8人

▲因債務糾紛雙方烙人助陣幾乎上演全武行。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

在桃園市開設檳楖攤的陳男，因與郭姓男子有債務糾紛，各自撂人談判，雙方人馬一言不合互相挑釁，郭男的余姓男子當場毆打陳男，陳的蕭姓及鍾姓友人則持棍棒大聲叫囂，警方啓動快打部隊壓制共帶回8名滋事份子，經警詢後依傷害罪嫌移送桃園地檢署究辦，違反社會秩序維護法裁處。

▲警方啓動快部隊進行壓制。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，1日凌晨3時50分許，郭姓男子帶人前往陳姓男子在桃園區健行路所經營檳榔攤索討債務，雙方發生口角，各自「烙」到場助陣，桃園警察分局同安派出所接獲民眾報案，指稱該檳榔攤有多人聚集叫囂疑似要打架。警方立即啟動快打部隊，20餘名員警迅速趕到控制現場。

▲並將手持棍棒叫囂男子逮捕。（圖／桃園警分局提供）

副分局長陳怡誠率偵查隊副隊長林毅閔及同安所長謝青樺第一時間在現場指揮調度警力，當場將毆打陳男的余姓男子制伏逮捕，另蕭男及鍾男以幫忙陳男討回公道為由，於現場持棍棒大聲叫囂，並不服員警勸導，謝青樺立即指揮員警依社會秩序維護法將兩人逮捕，展現警方強力執法態度，將現場人員全數驅散，全案依傷害及社會秩序維護法移請桃園地檢署偵辦。桃園警方嚴正申明，公權力絕不容許挑戰，警方有絕對信心及能力弭平任何街頭暴力案件，違法者必將嚴懲法辦。