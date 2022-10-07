這縣市發錢了！拍照上傳就能補助5千元　一圖看懂申請資格

▲台中市推出餐飲業補助方案，只要附稅單、清消照片，就會補助5千元，市府強調這不是詐騙。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

為了協助受疫情影響的餐飲業者，台中市政府推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」計劃，業者只要準備稅單資料、2張清消照片及匯款帳戶，透過經發局網站線上申請，不到5分鐘即可完成，一經核准，2周內即補助5千元，幾乎是申請就有，目前已有1萬1千家申請，市府有鑑於不知情者還有近半，決定延長收件至11月底，並且全力宣導此項補助並非詐騙，歡迎踴躍提出。

經發局長張峯源表示，市府體恤餐飲業者繁忙，此次補貼採線上申請且程序簡便，手機即可完成，只要準備好稅籍資料、匯款帳戶影本、營業場所清潔消毒照片2張，上傳即可，快速又方便，歡迎今年7月15日前取得稅籍，包含「免開發票」及「開立發票」的餐飲業者把握機會。

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經發局表示，有關「清消照片」部分，業者不用額外委由專業清潔公司，員工在營業場所內拍攝內含招牌或店內菜單等可辨識清消地點的消毒照片2張，如清洗店面設備、擦拭桌椅、酒精消毒設備等即可。

經發局強調，只要在國稅局稅務類別登記屬台中市早餐店、便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳、有娛樂節目餐廳、吃到飽餐廳、饗食攤販、外燴（辦桌）承包、團膳承包、學校營養午餐供應、其他外燴及團膳承包、冰果店、冷（熱）飲店、咖啡館、茶藝館、飲酒店、調理飲料攤販等，都是補助對象。

有意申請者可上「台中市政府經濟發展局」官網https://www.economic.taichung.gov.tw/2133543或上網搜尋「台中餐飲安心吃」https://taichung-foodsubsidy.org.tw/