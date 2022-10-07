諾貝爾得主安妮艾諾超敢寫！絕版二手書秒殺　出版社評估再版

▲諾貝爾文學獎得主安妮艾諾曾將個人偷情日記寫成私小說《沉淪》，作品後來也被改編為電影《情慾告白》（Passion Simple）。（圖／佳映提供）

記者林育綾／綜合報導

2022諾貝爾文學獎公佈得主為法國當代重要作家安妮艾諾（Annie Ernaux），不過她的作品中譯本在台灣發行時，距今皆已將近20年，4本書都已經絕版停售；如今一夜聲名大噪，原先市面所剩不多的二手書也立刻被掃貨一空。大塊文化、皇冠文化表示，會評估再版的可能性，期望能夠再次讓讀者認識她的作品。出版社也評估，未來一個月她都會是文壇焦點！

安妮艾諾如今82歲，她在早年寫作時就放棄小說體裁，專注於「自傳體」，多半書寫自我生命經驗，包括談論父母、成長經驗、墮胎、偷情、生病等，而且毫無掩飾，可說是很敢寫、勇於自剖、自我揭露的作家，作品還有社會學的角度，文字簡潔平實卻充滿魅力。

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▲2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）



皇冠文化曾在2000、2004年出版安妮艾諾的作品《位置》、《沉淪》2本書，皇冠總編輯許婷婷接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這位作者特別之處在於都以「第一人稱」書寫，像是日記般揭露自我，誠實面對內心，也是她的親身生命經驗。只是2本書發行距今都將近20年，目前也在評估版權事宜，後續如果有機會再版，一定會公布消息。

許婷婷分享，《位置》這本書談到安妮艾諾的成長背景，包括小時就對寫作懷抱很大的熱情，但出身平凡家庭的她，在當年風氣保守的社會下，她想追求文學的心靈也總是跟家庭格格不入，以致在成長過程面臨很多衝突與矛盾，而安妮艾諾用第一人稱，很直接的口吻表達出來，讀者能看到作家誠實的自剖，非常難得。

而《沉淪》的內容也非常露骨，她揭露自己1988年到1990年的私人日記，當時她與一位俄國已婚男子的戀情，從一開始乾柴烈火的激情熱戀，到後來無疾而終，她用以一位女人的身份來講這段愛情的奔放，如何為了愛情奮不顧身，以及這段愛情帶給她的傷害。用「私日記」的形式來寫，十分真實，讀者的感受力也會很強。這部作品後來也被改編為電影《情慾告白》（Passion Simple），今年1月曾台上映。

許婷婷提到，雖然「私小說」形式不算少見，但對作家而言，要這麼毫無武裝，將這麼私密的生活坦露，是很挑戰的事，相信在過程中也會充滿掙扎。不過她認為，現在的讀者或觀眾能抱持比較開放的心、賞析作品的角度來看。

由於目前台灣市面上已經難以購得安妮艾諾的書，就連二手書也被秒殺下架，極有可能會出現翻倍賣的絕版書。許婷婷估計，「未來一個月文壇焦點都還在安妮艾諾身上。」

▲▼安妮艾諾4本作品在台灣目前都買不到，皇冠文化曾出版《位置》、《沉淪》。大塊文化曾出版《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

大塊文化也出版過她的2本書，《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》，大塊文化董事長郝明義也在個人臉書提到，昨6日晚上在金漫獎典禮上，感覺手機一直震動，後來得知安妮艾諾是諾貝爾文學獎得主，大塊出版在2003年出過她的2本書，差1年就整整20年，而清點後發現，「倉庫現只有不剩幾本待報廢的風漬書。很可惜無法及時供應讀者的需求。我們會再聯絡國外，看將來是否有可能改版重新上市。請大家見諒。」

郝明義也說，無論如何都恭喜安妮艾諾，數十年來她以自傳體書寫著稱，一如諾貝爾獎委員會所表示，「她以勇氣和敏銳的洞察力，揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制。」

他稱讚安妮艾諾，從她在大塊所出版的書就可以清楚地感受到，「她如何針對自己，也是女性最私密的生命節點，以勇氣、誠懇和文學錘煉出的手術刀，細部一層層解剖、分析。我們又多了一本諾貝爾獎的著作，十分榮幸。」

▲諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾（Annie Ernaux）半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，改編成電影《正發生》，描述一名單身女大生墮胎的故事。（圖／好威映象）