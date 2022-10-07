　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

諾貝爾得主安妮艾諾超敢寫！絕版二手書秒殺　出版社評估再版

▲▼諾貝爾文學獎得主安妮艾諾（Annie Ernaux）曾將個人偷情日記寫成私小說《沉淪》，作品後來也被改編為電影《情慾告白》（Passion Simple）。（圖／佳映提供）

▲諾貝爾文學獎得主安妮艾諾曾將個人偷情日記寫成私小說《沉淪》，作品後來也被改編為電影《情慾告白》（Passion Simple）。（圖／佳映提供）

記者林育綾／綜合報導

2022諾貝爾文學獎公佈得主為法國當代重要作家安妮艾諾（Annie Ernaux），不過她的作品中譯本在台灣發行時，距今皆已將近20年，4本書都已經絕版停售；如今一夜聲名大噪，原先市面所剩不多的二手書也立刻被掃貨一空。大塊文化、皇冠文化表示，會評估再版的可能性，期望能夠再次讓讀者認識她的作品。出版社也評估，未來一個月她都會是文壇焦點！

安妮艾諾如今82歲，她在早年寫作時就放棄小說體裁，專注於「自傳體」，多半書寫自我生命經驗，包括談論父母、成長經驗、墮胎、偷情、生病等，而且毫無掩飾，可說是很敢寫、勇於自剖、自我揭露的作家，作品還有社會學的角度，文字簡潔平實卻充滿魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

▲2022年諾貝爾文學獎得主，由82歲的法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux）獲獎。（圖／翻攝自The Nobel Prize）

皇冠文化曾在2000、2004年出版安妮艾諾的作品《位置》、《沉淪》2本書，皇冠總編輯許婷婷接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這位作者特別之處在於都以「第一人稱」書寫，像是日記般揭露自我，誠實面對內心，也是她的親身生命經驗。只是2本書發行距今都將近20年，目前也在評估版權事宜，後續如果有機會再版，一定會公布消息。

許婷婷分享，《位置》這本書談到安妮艾諾的成長背景，包括小時就對寫作懷抱很大的熱情，但出身平凡家庭的她，在當年風氣保守的社會下，她想追求文學的心靈也總是跟家庭格格不入，以致在成長過程面臨很多衝突與矛盾，而安妮艾諾用第一人稱，很直接的口吻表達出來，讀者能看到作家誠實的自剖，非常難得。

而《沉淪》的內容也非常露骨，她揭露自己1988年到1990年的私人日記，當時她與一位俄國已婚男子的戀情，從一開始乾柴烈火的激情熱戀，到後來無疾而終，她用以一位女人的身份來講這段愛情的奔放，如何為了愛情奮不顧身，以及這段愛情帶給她的傷害。用「私日記」的形式來寫，十分真實，讀者的感受力也會很強。這部作品後來也被改編為電影《情慾告白》（Passion Simple），今年1月曾台上映。

許婷婷提到，雖然「私小說」形式不算少見，但對作家而言，要這麼毫無武裝，將這麼私密的生活坦露，是很挑戰的事，相信在過程中也會充滿掙扎。不過她認為，現在的讀者或觀眾能抱持比較開放的心、賞析作品的角度來看。

由於目前台灣市面上已經難以購得安妮艾諾的書，就連二手書也被秒殺下架，極有可能會出現翻倍賣的絕版書。許婷婷估計，「未來一個月文壇焦點都還在安妮艾諾身上。」

▲▼皇冠文化曾在2000和2004年出版安妮．艾諾的作品《位置》和《沉淪》。大塊文化曾在2003年出版安妮．艾諾的作品《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

▲▼安妮艾諾4本作品在台灣目前都買不到，皇冠文化曾出版《位置》、《沉淪》。大塊文化曾出版《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

▲▼皇冠文化曾在2000和2004年出版安妮．艾諾的作品《位置》和《沉淪》。大塊文化曾在2003年出版安妮．艾諾的作品《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》。（圖／翻攝書籍封面）

大塊文化也出版過她的2本書，《記憶無非徹底看透的一切》、《嫉妒所未知的空白》，大塊文化董事長郝明義也在個人臉書提到，昨6日晚上在金漫獎典禮上，感覺手機一直震動，後來得知安妮艾諾是諾貝爾文學獎得主，大塊出版在2003年出過她的2本書，差1年就整整20年，而清點後發現，「倉庫現只有不剩幾本待報廢的風漬書。很可惜無法及時供應讀者的需求。我們會再聯絡國外，看將來是否有可能改版重新上市。請大家見諒。」

郝明義也說，無論如何都恭喜安妮艾諾，數十年來她以自傳體書寫著稱，一如諾貝爾獎委員會所表示，「她以勇氣和敏銳的洞察力，揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制。」

他稱讚安妮艾諾，從她在大塊所出版的書就可以清楚地感受到，「她如何針對自己，也是女性最私密的生命節點，以勇氣、誠懇和文學錘煉出的手術刀，細部一層層解剖、分析。我們又多了一本諾貝爾獎的著作，十分榮幸。」

▲▼諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾（Annie Ernaux）半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，改編成電影《正發生》，描述一名單身女大生墮胎的故事。（圖／好威映象）

▲諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾（Annie Ernaux）半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，改編成電影《正發生》，描述一名單身女大生墮胎的故事。（圖／好威映象）

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

諾貝爾得主安妮艾諾超敢寫！絕版二手書秒殺　出版社評估再版

訂3400元網美蛋糕「指定內餡做錯」她吃一口失望！網見危險1物嚇壞

喝綠茶咬到「QQ凝固體」她嚇吐！影城員工：只是衛生紙而已

國境開放倒數！導遊怒搶不到防疫課　觀光局喊別急「有上百場」

秋天常感口乾舌燥！美女醫點名「新冠痊癒」別大意：少吃蔥薑辣

被酸30歲像40歲！登山女神「IG照片會說話」素顏模樣曝光

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

諾貝爾得主安妮艾諾超敢寫！絕版二手書秒殺　出版社評估再版

訂3400元網美蛋糕「指定內餡做錯」她吃一口失望！網見危險1物嚇壞

喝綠茶咬到「QQ凝固體」她嚇吐！影城員工：只是衛生紙而已

國境開放倒數！導遊怒搶不到防疫課　觀光局喊別急「有上百場」

秋天常感口乾舌燥！美女醫點名「新冠痊癒」別大意：少吃蔥薑辣

被酸30歲像40歲！登山女神「IG照片會說話」素顏模樣曝光

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

萌弟引導「吉娃娃吃飼料」　下秒手中麵包被搶超傻眼

生活熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

台大電機畢業「不進科技業」　網解答原因

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

豪大雨狂襲5縣市！「大雨在定點」　鄭明典：雨區逐擴大明天最潮濕

國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：法官亂判啦

郵差按完門鈴秒閃！他見華麗甩尾氣炸

律師56字　揭「登山女神提告」真正目的

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

北北基等5縣市防大豪雨　3地區降水異常

登山女神被爆當小三！「1現象」讓律師超傻眼

被酸30歲像40歲！登山女神 IG素顏照曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面