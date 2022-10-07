　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

NETFLIX不一樣人力公司徵才！北車測金庫解鎖、找外星生物

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲NETFLIX「不一樣人力公司」舉辦求職活動。（圖／NETFLIX提供，下同）

生活中心／綜合報導

下班回家追劇放鬆，打開NETFLIX熱門韓劇，從紅遍全球的《魷魚遊戲》到《殭屍校園》等，從打殭屍到打官司，從感人小品到浩瀚外太空，Netflix熱播韓劇題材多元讓你不鬧劇荒，更是上班跟同事閒聊的最佳話題；尤其是看著韓劇主角們都有非常另類的工作內容，與一群志同道合的好夥伴共事，還有能實現抱負的職場環境，實在太讓人羨慕啦！知道許多迷茫社畜都想為職涯找點「不一樣」的火花，NETFLIX特別推出「不一樣人力公司」，邀請擁有各項專才的前輩們像是《紙房子：韓國篇》朴海秀、《天外謎蹤》全余贇和NANA等人發布徵才令，歡迎想轉職大顯身手的人，在10/7至10/19到台北車站1樓大廳，參與「不一樣人力招募博覽會」，共有6種角色職缺體驗，不信找不到你愛的那款；NETFLIX更貼心推出「不一樣人力公司」線上職前性向測驗，幫你推薦符合自己才能的特別職缺，這麼有趣的工作要怎麼應徵？詳細內容快接著看下去。

NETFLIX化身「不一樣人力公司」現正招才中，需要的是近期6部人氣韓國影集、電影中的角色能力者，職缺一是來自翻拍西語犯罪劇集的《紙房子：韓國篇》，劇情描述南北韓結束戰爭後兩國成為經濟共同體之下的貧富差距議題，出現一樁不一樣的竊盜案，由「教授」領軍一群夥伴打算從造幣廠搶奪4兆貨幣，朴海秀身為竊盜團隊一員，負責造幣廠現場指揮任務，他表示團隊要擴編招募「造幣廠儲備幹部」，需要能力頂尖外加特別專才的各路好手，最重要的是要能為理念組織而戰，符合要求就能跟他一起「幹大事」！另外，內心一直懷抱著童心般純真的人，則很適合應徵NETFLIX「不一樣人力公司」的第二種職缺「能歌善舞魔術師」，與奇幻音樂歌舞劇《魔幻之音》的男主角池昌旭組成「另類夥伴」搭檔，透過魔術手法幫助他人找回夢想。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲在NETFLIX播出的韓國影集《紙房子：韓國篇》，劇情精彩，讓網友瘋狂敲碗第二季。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲由韓國人氣男星池昌旭飾演主角的韓劇《魔幻之音》，是難得一見的奇幻音樂歌舞劇題材。

總是感嘆自己懷才不遇、明明有特殊才能在職場裡卻無處施展？那絕對要表現「另類特長」來NETFLIX「不一樣人力公司」應徵，公司誠徵「外星生物溝通師」，職場前輩是外星懸疑影集《天外謎蹤》女主角全余贇，超脫尋常、非常不一樣的男友失蹤疑雲，就靠主角擁有的外星生物溝通能力抽絲剝繭找出答案。嚮往依靠專業思辯並在法庭上伸張正義的人，可以請教紅遍全球的韓劇《非常律師禹英禑》女主角鯨魚系菜鳥律師，學習她活用鯨魚冷知識激發靈光，在法庭攻防鬥智中翻轉致勝，只要找對舞台就有機會一展長才、發光發熱。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲自《黑道律師文森佐》爆紅的女星全余贇，在NETFLIX《天外謎蹤》中飾演能跟外星生物溝通的特殊能力者。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲《非常律師禹英禑》因女主角精湛演技以及流暢劇情，在全球大獲好評。

討厭一整天坐在辦公室裡的人最適合當「另類外勤」，NETFLIX「不一樣人力公司」開缺「追夢臥底賽車手」，喜歡飆速、就愛方向盤掌握在自己手裡那種「一切由我」的控制感，那就追隨由劉亞仁主演的飆車電影《極速首爾》，化身秘密臥底賽車手，在一次次心驚動魄的飛車追逐中漂亮完成危險交辦事項，保證成就感爆棚！不只腦袋靈光，就連身手都相當矯健的你，呆呆坐辦公室太可惜，轉行當個「沒有記憶的特務」，跟動作特務諜報電影《救命卡特》中的主角一樣，隨任務外派出差，刺激行程讓腎上腺素飆升，運用超強情報搜集能力和極限體能完成終極任務，從此上班再也不用打卡。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲由南韓影帝劉亞仁主演的飆車電影《極速首爾》帶人重新回味1980年代。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲韓國動作特務諜報電影《救命卡特》中，男主角的養眼好身材和逼真打戲，讓人看了血脈噴張。

已經摩拳擦掌、迫不及待想應徵了？等等別急，10/7至10/19下午2點至8點，先到台北車站1樓大廳走一趟，NETFLIX特地在大廳舉辦期間限定的「不一樣人力博覽會」，現場將有6個角色職位的求職互動體驗攤位，讓每位求職者都能小試身手，體驗特別的工作內容。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

應聘《紙房子：韓國篇》的人可體驗擬真金庫解鎖，看看自己能否獲得四兆貨幣；接受「鯨魚冷知識」考驗，體驗Aha靈光乍現的情境，通過者才有機會加入《非常律師禹英禑》的汪洋戰隊；想一圓賽車手夢，就到《極速首爾》攤位，瞬間回到1988年的首爾街道飆速，能成功運送貨物到指定地點，應徵上的人就是你；帥氣特務真的不是人人可以當，充滿勇氣的挑戰者請參加《救命卡特》攤位的活動，使用「卡特沙包」測試強大體能，有通過再說！

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

對歌喉有自信的人務必到《魔幻之音》攤位，測驗是當場施展你的美妙歌聲魔法，盡情唱展現魅力，落落大方的態度最加分；常被說觀察力很好、直覺超準的人，不妨前往《天外謎蹤》攤位，嘗試感應外星生物的出現，說不定能發掘出令自己也意外的才能。「不一樣人力招募博覽會」現場還設有面試拍照區，在求職體驗完錄取職位後，可以立即製作特別的工作證，不必擔心這會是求職詐騙，好機會當然要樂於分享，呼朋引伴一起去應徵。

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

▲▼NETFLIX,不一樣人力公司,韓劇,朴海秀,全汝彬,NANA,天外謎蹤。（圖／NETFLIX提供）

除了當場應試職位之外，NETFLIX也特別推出「不一樣人力公司」線上職場測驗，只要透過簡單的職場性向測驗，即可測出自己的職場類型，並找到符合自己長才的特別工作職缺推薦！熱門職位可是搶破頭，想成功應聘沒那麼容易，NETFLIX偷偷透露順利錄取的秘訣，那就是事前努力做功課，先登入NETFLIX平台，把眾多不一樣的韓劇故事都看過一遍，錄取機率絕對大大提升。

更多精彩好片：
不一樣人力公司《Netflix 韓劇不一樣》
不一樣人力公司《另類夥伴》篇
不一樣人力公司《另類特長》篇
不一樣人力公司《另類外勤》篇 

ET快訊
美國經濟完蛋？慘「負債900兆」創紀錄　專家警告：快爆了
驚險影像曝！嬤載雙胞胎孫放學　3人遭大貨車捲輾車底
猛雨狂炸！聖母護專變汪洋　學生堆椅子當橋渡水
快訊／遭《原子少年》小孩侵犯　女方公開發3點聲明
快訊／台灣大道工人墜落地下4樓　無生命跡象
賴琳恩泳衣買錯尺寸「開超高衩」！　側面曲線辣爆
高雄又發錢了！「這族群」每月最多5880入袋
快訊／北市爆首宗賄選！市議員參選人發走路工　檢調7路搜索約談

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被吳慷仁綁架強吻錄影片！許瑋甯怒吼：我發誓一定殺了他

陳文章當選台大校長　遴委肯定國際聲譽「募款能力出色」

明天連假首日最塞！國道「6魔王路段」難逃塞車　高公局曝好走時段

弄破2次套套！男友忍不住噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

瞞妻跟已婚女同事單獨吃飯！他怨「有報備」討拍…反遭一面倒罵爆

連假出遊！台鐵今疏運「63萬人次」　玉里=台東接駁「隨到隨開」

高雄又發錢了！「這族群」每月最多5880入袋　還可連領1年

台大工學院長陳文章當選新校長　八大校務發展策略曝光

朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門　林右昌：藝術教育向下扎根

健身房變身虛擬三鐵！清大運動團隊打造　跑步機原地升級

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

陳文章當選台大校長　遴委肯定國際聲譽「募款能力出色」

明天連假首日最塞！國道「6魔王路段」難逃塞車　高公局曝好走時段

弄破2次套套！男友忍不住噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

瞞妻跟已婚女同事單獨吃飯！他怨「有報備」討拍…反遭一面倒罵爆

連假出遊！台鐵今疏運「63萬人次」　玉里=台東接駁「隨到隨開」

高雄又發錢了！「這族群」每月最多5880入袋　還可連領1年

台大工學院長陳文章當選新校長　八大校務發展策略曝光

朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門　林右昌：藝術教育向下扎根

健身房變身虛擬三鐵！清大運動團隊打造　跑步機原地升級

快訊／台大新校長出爐！工學院長陳文章勝出　明年1／8上任

BV全新概念店在高雄！「必逛3亮點」超萌編織門、全新枕頭球鞋來了

大難前兆？漁民捕獲「超巨地震魚」　民眾嚇爆：地牛要翻身了

高中生練高爾夫　旁邊脫衣舞孃「露臀揮杆」太驚人！全隊嚇逃回家

向冷氣行調貨「型號不符」被退　不歸還冷氣又撂2人痛毆他

《茶金》連俞涵戴「客家千金」髮夾拍戲：催眠自己是客家人

南宮珉結婚了！下跪求婚逼哭妻子　眾人面前擁吻「超甜婚紗」公開

運價修正+塞港　萬海9月營收雙減

中共十九大七中全會舉行　標誌二十大進入最後準備階段

萬海9月營收年減27.74%、月減12.66%　第四季亞洲線旺季有望壓低衰退幅度

新光銀行新總座李正國就職！　目標帶團隊數位轉型

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

下班注意！豪雨彈轟炸10縣市　半個台灣籠罩雨區

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

台大電機畢業「不進科技業」　網解答原因

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

被酸30歲像40歲！登山女神 IG素顏照曝光

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

豪大雨狂襲5縣市！「大雨在定點」　鄭明典：雨區逐擴大明天最潮濕

國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：法官亂判啦

申請就補助5千不是詐騙　台中逾1.1萬家餐飲業受益

壯年男「新冠引發腦炎」亡　無慢性病「突意識改變」確診

國家警報響了！雨區擴大11縣市　大雷雨狂炸宜蘭1小時

更多熱門

相關新聞

《小女子》遭越南下架！扭曲越戰歷史

《小女子》遭越南下架！扭曲越戰歷史

韓劇《小女子》第三、第八集中皆提到越戰，其中一句「韓國軍人能殺死20名越共軍，有位軍人就殺了100名」引起越南當地民眾不滿，最後於6日午間在越南Netflix已經看不見這部作品，消息傳到南韓後，南韓網友都表示能理解越南民眾的心情，並指責製作方。

梁云菲5月才認愛「帶男友試婚紗」！超辣禮服曝光

梁云菲5月才認愛「帶男友試婚紗」！超辣禮服曝光

Netflix落腳芬蘭成立新工作室

Netflix落腳芬蘭成立新工作室

Nana親揭刺青真偽

Nana親揭刺青真偽

四分之一用戶都想退訂！調查：Netflix這兩大缺點是致命關鍵

四分之一用戶都想退訂！調查：Netflix這兩大缺點是致命關鍵

關鍵字：

NETFLIX不一樣人力公司韓劇朴海秀全余贇NANA天外謎蹤

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

正妹摔角手離世！享年30歲

恭喜0負評正妹Kelly生了！

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

學長疑PO文恫嚇「屠滿門」　科大：假的！

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面