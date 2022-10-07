NETFLIX不一樣人力公司徵才！北車測金庫解鎖、找外星生物

▲NETFLIX「不一樣人力公司」舉辦求職活動。（圖／NETFLIX提供，下同）

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下班回家追劇放鬆，打開NETFLIX熱門韓劇，從紅遍全球的《魷魚遊戲》到《殭屍校園》等，從打殭屍到打官司，從感人小品到浩瀚外太空，Netflix熱播韓劇題材多元讓你不鬧劇荒，更是上班跟同事閒聊的最佳話題；尤其是看著韓劇主角們都有非常另類的工作內容，與一群志同道合的好夥伴共事，還有能實現抱負的職場環境，實在太讓人羨慕啦！知道許多迷茫社畜都想為職涯找點「不一樣」的火花，NETFLIX特別推出「不一樣人力公司」，邀請擁有各項專才的前輩們像是《紙房子：韓國篇》朴海秀、《天外謎蹤》全余贇和NANA等人發布徵才令，歡迎想轉職大顯身手的人，在10/7至10/19到台北車站1樓大廳，參與「不一樣人力招募博覽會」，共有6種角色職缺體驗，不信找不到你愛的那款；NETFLIX更貼心推出「不一樣人力公司」線上職前性向測驗，幫你推薦符合自己才能的特別職缺，這麼有趣的工作要怎麼應徵？詳細內容快接著看下去。

NETFLIX化身「不一樣人力公司」現正招才中，需要的是近期6部人氣韓國影集、電影中的角色能力者，職缺一是來自翻拍西語犯罪劇集的《紙房子：韓國篇》，劇情描述南北韓結束戰爭後兩國成為經濟共同體之下的貧富差距議題，出現一樁不一樣的竊盜案，由「教授」領軍一群夥伴打算從造幣廠搶奪4兆貨幣，朴海秀身為竊盜團隊一員，負責造幣廠現場指揮任務，他表示團隊要擴編招募「造幣廠儲備幹部」，需要能力頂尖外加特別專才的各路好手，最重要的是要能為理念組織而戰，符合要求就能跟他一起「幹大事」！另外，內心一直懷抱著童心般純真的人，則很適合應徵NETFLIX「不一樣人力公司」的第二種職缺「能歌善舞魔術師」，與奇幻音樂歌舞劇《魔幻之音》的男主角池昌旭組成「另類夥伴」搭檔，透過魔術手法幫助他人找回夢想。

▲在NETFLIX播出的韓國影集《紙房子：韓國篇》，劇情精彩，讓網友瘋狂敲碗第二季。

▲由韓國人氣男星池昌旭飾演主角的韓劇《魔幻之音》，是難得一見的奇幻音樂歌舞劇題材。

總是感嘆自己懷才不遇、明明有特殊才能在職場裡卻無處施展？那絕對要表現「另類特長」來NETFLIX「不一樣人力公司」應徵，公司誠徵「外星生物溝通師」，職場前輩是外星懸疑影集《天外謎蹤》女主角全余贇，超脫尋常、非常不一樣的男友失蹤疑雲，就靠主角擁有的外星生物溝通能力抽絲剝繭找出答案。嚮往依靠專業思辯並在法庭上伸張正義的人，可以請教紅遍全球的韓劇《非常律師禹英禑》女主角鯨魚系菜鳥律師，學習她活用鯨魚冷知識激發靈光，在法庭攻防鬥智中翻轉致勝，只要找對舞台就有機會一展長才、發光發熱。

▲自《黑道律師文森佐》爆紅的女星全余贇，在NETFLIX《天外謎蹤》中飾演能跟外星生物溝通的特殊能力者。

▲《非常律師禹英禑》因女主角精湛演技以及流暢劇情，在全球大獲好評。

討厭一整天坐在辦公室裡的人最適合當「另類外勤」，NETFLIX「不一樣人力公司」開缺「追夢臥底賽車手」，喜歡飆速、就愛方向盤掌握在自己手裡那種「一切由我」的控制感，那就追隨由劉亞仁主演的飆車電影《極速首爾》，化身秘密臥底賽車手，在一次次心驚動魄的飛車追逐中漂亮完成危險交辦事項，保證成就感爆棚！不只腦袋靈光，就連身手都相當矯健的你，呆呆坐辦公室太可惜，轉行當個「沒有記憶的特務」，跟動作特務諜報電影《救命卡特》中的主角一樣，隨任務外派出差，刺激行程讓腎上腺素飆升，運用超強情報搜集能力和極限體能完成終極任務，從此上班再也不用打卡。

▲由南韓影帝劉亞仁主演的飆車電影《極速首爾》帶人重新回味1980年代。

▲韓國動作特務諜報電影《救命卡特》中，男主角的養眼好身材和逼真打戲，讓人看了血脈噴張。

已經摩拳擦掌、迫不及待想應徵了？等等別急，10/7至10/19下午2點至8點，先到台北車站1樓大廳走一趟，NETFLIX特地在大廳舉辦期間限定的「不一樣人力博覽會」，現場將有6個角色職位的求職互動體驗攤位，讓每位求職者都能小試身手，體驗特別的工作內容。

應聘《紙房子：韓國篇》的人可體驗擬真金庫解鎖，看看自己能否獲得四兆貨幣；接受「鯨魚冷知識」考驗，體驗Aha靈光乍現的情境，通過者才有機會加入《非常律師禹英禑》的汪洋戰隊；想一圓賽車手夢，就到《極速首爾》攤位，瞬間回到1988年的首爾街道飆速，能成功運送貨物到指定地點，應徵上的人就是你；帥氣特務真的不是人人可以當，充滿勇氣的挑戰者請參加《救命卡特》攤位的活動，使用「卡特沙包」測試強大體能，有通過再說！

對歌喉有自信的人務必到《魔幻之音》攤位，測驗是當場施展你的美妙歌聲魔法，盡情唱展現魅力，落落大方的態度最加分；常被說觀察力很好、直覺超準的人，不妨前往《天外謎蹤》攤位，嘗試感應外星生物的出現，說不定能發掘出令自己也意外的才能。「不一樣人力招募博覽會」現場還設有面試拍照區，在求職體驗完錄取職位後，可以立即製作特別的工作證，不必擔心這會是求職詐騙，好機會當然要樂於分享，呼朋引伴一起去應徵。

除了當場應試職位之外，NETFLIX也特別推出「不一樣人力公司」線上職場測驗，只要透過簡單的職場性向測驗，即可測出自己的職場類型，並找到符合自己長才的特別工作職缺推薦！熱門職位可是搶破頭，想成功應聘沒那麼容易，NETFLIX偷偷透露順利錄取的秘訣，那就是事前努力做功課，先登入NETFLIX平台，把眾多不一樣的韓劇故事都看過一遍，錄取機率絕對大大提升。

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不一樣人力公司《另類外勤》篇